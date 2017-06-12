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    «Астон Вилла» хочет пригласить Терри

    «Aстон Вилла» заинтересована в подписании контракта с бывшим защитником «Челси» Джоном Терри. В уик-энд 36-летний футболист играл в гольф с главным тренером бирмингемцев Стивом Брюсом и обговорил с ним возможное сотрудничество.

    Сообщается, что Терри не против идеи переезда на «Вилла Парк», однако у него также есть варианты с продолжением карьеры в АПЛ. При этом сам игрок уверен, что все еще способен выступать на самом высоком уровне.

    В минувшем сезоне Терри принял участие в 15-ти матчах и отметился одним голом.

    Источник: Skysports

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    12.06.2017 18:47
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