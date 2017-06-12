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    В «ПСЖ» считают цену за Обамеянга завышенной

    Под вопросом находится переход нападающего дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга в «ПСЖ». Французская сторона считает, что цена в 70 миллионов евро за этого футболиста является завышенной. Ранее появилась информация, что футболист уже согласовал с парижанами личный контракт на четыре года с зарплатой в 14 миллионов евро за сезон.

    Против этого трансфера выступает новый спортивный директор Антеро Энрике, который сменил на данном посту Патрика Клюйверта. Именно голландец в свое время выступил за данный трансфер, инициировав переговоры.

    Известно, что в услугах 27-летнего габонца ранее проявляли заинтересованность «Манчестер Сити», «Милан» и «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

    Источник: Bild

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    12.06.2017 11:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 12 июня 2017, 16:00

      зп космическая, а транфер вполне себе по-божески, суареса за 80 барса покупала в таком же возрасте

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      Рейтинг: +15

      Alan1977 12 июня 2017, 15:10

      А за Верратти вы не загибаете цену? Каким мерилом мерите, таки и будете отмерены.

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