В «ПСЖ» считают цену за Обамеянга завышенной

Под вопросом находится переход нападающего дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга в «ПСЖ». Французская сторона считает, что цена в 70 миллионов евро за этого футболиста является завышенной. Ранее появилась информация, что футболист уже согласовал с парижанами личный контракт на четыре года с зарплатой в 14 миллионов евро за сезон.

Против этого трансфера выступает новый спортивный директор Антеро Энрике, который сменил на данном посту Патрика Клюйверта. Именно голландец в свое время выступил за данный трансфер, инициировав переговоры.

Известно, что в услугах 27-летнего габонца ранее проявляли заинтересованность «Манчестер Сити», «Милан» и «Тяньцзинь Цюаньцзянь».