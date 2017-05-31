Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агент: «Мне по душе, что Слуцкий решил попробовать себя в Англии»

Агент: «Мне по душе, что Слуцкий решил попробовать себя в Англии»

31 мая 2017, 07:32
9

Известный футбольный агент Шандор Варга считает правильным шаг бывшего главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого попробовать свои силы в Англии.

«Давно не общался со Слуцким, но слышал, что он прибавил в изучении английского. Мне по душе, что он решил продолжить карьеру в Англии. Многие специалисты из стран СНГ не готовы к переезду за границу, так как не хотят выходить из зоны комфорта, учить язык, начинать зарабатывать себе новый авторитет.

Приятно, что Слуцкий даже после работы со сборной России готов начать зарубежную карьеру с Чемпионшипа», — сказал Варга.

Ранее появилась информация, согласно которой 46-летний российский тренер должен получить разрешение на работу в Великобритании 1 июня.

Источник: Известия
Англия. Чемпионшип Россия. Премьер-лига ЦСКА Слуцкий Леонид
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
red_blue_fury
1496205882
Леня ваще красавчик!!! Не зассал и попробовал....а получится или нет жизнь покажет! Леонид Викторович, верим в вас!!!
Ответить
ARSteven89
1496209846
Удачи, Леонид Викторович!!! Я думаю за вашей работой в Англии будет интереснее наблюдать, чем за борьбой двух итальяшек и белоруса в следующем сезоне РФПЛ.
Ответить
vladimir-7
1496210731
Леонид Викторович, желаю Вам здоровья и удачи в изучении английского футбола и дальнейшей работе.
Ответить
Boniel+
1496219505
Язык,безусловно,можно выучить в совершенстве,но стать хорошим тренером стать невозможно,если у тебя нет таланта в этом деле.Как играл ЦСКА все годы при Слуцком мы видели и хуже команды(по игре)не было никогда.Ни одна команда в мире так много не отыгрывала мяч назад вратарю,как это делал ЦСКА.Хороших игроков выгонял(Мамаев,Смолов,Панченко),а всякий мусор собирал(Треоре,Олинаре).На Европе сборную просто убил.И очень хорошо ,что нашёлся Виктор Гончаренко и спас команду от позора.
Ответить
tank219
1496230699
Достало его из конского го*на делать конфету, желаю удачи.
Ответить
Slemanort
1496317906
А чемпионаты кто выигрывал ? Вспомнил Смолова и то который до урала всего 6 голов забил или мамаева который мячи в центре просерал ну а с панченко не получилось он хотел в основе играть но до основы цска ему было рано. Со сборной получалось . но на евро 2 матча не удались а так хороший был результат. помните только плохое а сколько хорошего он сделал забыли
Ответить
SunRomeS
1496659759
Ну вот Леонид Викторович в Халл сити!!! Пожелаем ему удачи!!! Буду пристально теперь следить за чемпионшипом)))
Ответить
Егор Велунов
1496686414
Удачи Леониду Слуцкому, это будет ещё сложнее.чем в КВН за сборную России оправдываться. Журналисты в Англии кусачие, да ещё русофобией больны!
Ответить
Главные новости
Батраков собирает вещи, позиция «Спартака» по Пиняеву, новый клуб Тикнизяна и другие новости
01:59
Московский клуб находится на грани революции
01:21
2
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
3
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
1
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
2
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
6
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
4
Все новости
Все новости
Фото«Челси» отправил казахстанца в Чемпионшип
14 августа
Гендиректор ЦСКА Бабаев – о суде с английским клубом: «Будем идти до конца»
12 августа
1
Товарищеский матч. «Барселона» не справилась с командой из Чемпионшипа
31 июля
Фото«Аль-Хиляль» купил игрока сборной Нидерландов за 70 миллионов
24 июля
1
ФотоКлуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов
20 июля
Фото«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
Фото«Тоттенхэм» совершил рекордный для себя трансфер
2 июля
1
«Ковентри» продлил контракт с Лэмпардом – он вывел команду в АПЛ впервые за 25 лет
30 июня
«Ньюкасл» объявил об уходе шести футболистов
2 июня
Сперцян отказал английскому клубу
2 июня
24
«Вест Хэм» вылетел из АПЛ спустя 3 года после победы в еврокубке
25 мая
1
«Халл Сити» вышел в АПЛ впервые со времен Слуцкого
23 мая
1
«Саутгемптон» исключили из финала плей-офф за выход в АПЛ
19 мая
11
Экс-клуб Слуцкого узнал соперника по финалу плей-офф за путевку в АПЛ
13 мая
Экс-клуб Слуцкого обыграл бывший клуб Юрана в борьбе за место в АПЛ
12 мая
Голливудский актер Рейнольдс отреагировал на невыход своего клуба в АПЛ
5 мая
1
Определились две команды, напрямую вышедшие в АПЛ
2 мая
Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет
30 апреля
Воспитанник «Монако» порвал кресты в первом матче после 14-месячного восстановления от аналогичной травмы
28 апреля
«Лестер» вылетел в третий дивизион спустя 10 лет после победы в АПЛ
22 апреля
4
Лэмпард досрочно вывел свою команду в АПЛ
18 апреля
1
Клуб под руководством Лэмпарда близок к возвращению в АПЛ спустя 25 лет
13 апреля
Английский клуб вернулся в Чемпионшип спустя 65 лет
9 апреля
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
78-летний экс-тренер Англии Ходжсон вернулся к работе
28 марта
2
Английский клуб заключил контракт на 999 лет
21 марта
Бубнов раскрыл английский клуб, в который он мог перейти
5 марта
1
Фото«Манчестер Сити» отдал в третью аренду опорника, купленного за 49 миллионов
2 февраля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+