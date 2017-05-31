Агент: «Мне по душе, что Слуцкий решил попробовать себя в Англии»

Известный футбольный агент Шандор Варга считает правильным шаг бывшего главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого попробовать свои силы в Англии.

«Давно не общался со Слуцким, но слышал, что он прибавил в изучении английского. Мне по душе, что он решил продолжить карьеру в Англии. Многие специалисты из стран СНГ не готовы к переезду за границу, так как не хотят выходить из зоны комфорта, учить язык, начинать зарабатывать себе новый авторитет.

Приятно, что Слуцкий даже после работы со сборной России готов начать зарубежную карьеру с Чемпионшипа», — сказал Варга.

Ранее появилась информация, согласно которой 46-летний российский тренер должен получить разрешение на работу в Великобритании 1 июня.