Источник: Слуцкий 1 июня возглавит клуб Чемпионшипа

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий 1 июня получит разрешение на работу в Великобритании. Сообщается, что специалист ведет переговоры с клубом Чемпионшипа.

«Уже 1 июня Леонид Слуцкий должен получить разрешение на работу в Великобритании. Сейчас специалист активно ведет переговоры с одним из английских клубов. Вероятнее всего, он станет наставником команды из второй по значимости лиги английского футбола – Чемпионшипа», – заявил источник, знакомый с ситуацией.

46-летний Слуцкий покинул ЦСКА в конце 2016 года.