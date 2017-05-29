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Анчелотти: «В Германии на матчах царит фантастическая атмосфера»

29 мая 2017, 08:07

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти признался, что доволен приобретенным опытом с в Германии. Он отметил высокую посещаемость матчей национального первенства.

«В Германии всегда все стадионы заполнены до отказа. На них царит фантастическая атмосфера во время матчей. Сама игра здесь идет всегда с высокой интенсивностью.

Немецкие команды отлично подготовлены тактически. Например, все действуют очень надежно в обороне. Оказаться в этой новой футбольной культуре стало для меня замечательным опытом», – приводит слова Анчелотти Sport1.de.

Анчелотти пришел в «Баварию» перед стартом сезона. С командой он взял титул национального чемпиона, но упустил победы в Кубке Германии и Лиге чемпионов.

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Бавария Анчелотти Карло
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