Вальверде: «Есть приглашение от очень важного клуба, но соглашения мы еще не достигли»

Бывший главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде прокомментировал информацию, согласно которой он в ближайшее время возглавит «Барселону».

«Мой следующий вызов будет сложным. Я до сих пор не достиг соглашения с каким-либо клубом, хотя у меня есть приглашение от одного очень важного клуба. У меня были сомнения, остаться мне в «Атлетике» или нет, но сейчас решение принято. Моя работа здесь завершена. Я думаю, так будет лучше для всех. Я не знаю, какие слухи публикуют различные СМИ. Что касается интереса со стороны «Барселоны», то я не буду говорить о командах, которые не являются моими», – сказал специалист.

Ранее появилась информация, что Вальверде возглавит «Барселону» после финального матча Кубка Короля.