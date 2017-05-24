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    Вальверде: «Есть приглашение от очень важного клуба, но соглашения мы еще не достигли»

    Бывший главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде прокомментировал информацию, согласно которой он в ближайшее время возглавит «Барселону».

    «Мой следующий вызов будет сложным. Я до сих пор не достиг соглашения с каким-либо клубом, хотя у меня есть приглашение от одного очень важного клуба. У меня были сомнения, остаться мне в «Атлетике» или нет, но сейчас решение принято. Моя работа здесь завершена. Я думаю, так будет лучше для всех. Я не знаю, какие слухи публикуют различные СМИ. Что касается интереса со стороны «Барселоны», то я не буду говорить о командах, которые не являются моими», – сказал специалист.

    Ранее появилась информация, что Вальверде возглавит «Барселону» после финального матча Кубка Короля.

    Источник: Marca

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    24.05.2017 17:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 24 мая 2017, 18:18

      Супер ! А то была публикация , что Вальверде уже новый состав обсуждает с руководством . Кому верить ?

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