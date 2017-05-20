Мутко: «Лужники» – это столица российского и московского спорта, мы гордимся тем, что футбол занимает важное место в жизни спорткомплекса»

Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко, принявший сегодня участие в дне массового футбола в Москве, состоявшегося на территории олимпийского спорткомплекса «Лужники», поделился впечатлениями от мероприятия.

«Несмотря на то, что сегодня пришло много народа, футболу требуется популярность, продвижение и организация такого массового увлечения. Сегодняшний день – День Массового футбола, проходит в 72-х субъектах Российской Федерации, на всех площадках и футбольных стадионах. В организованной и неорганизованной форме. Футбол – это уникальный вид спорта. Это больше, чем игра. Это больше, чем спорт. Это некий образ жизни. Поэтому тот, кто любит футбол, увлекается им, получает от этого огромное удовольствие. С Праздником всех!

Данное мероприятие можно назвать неким ориентиром на Кубок конфедераций и грядущий чемпионат мира. Кубок конфедераций пройдет уже 17 июня. 2 июля завершиться финальным матчем. Естественно, мы все будем в предвкушении чемпионата мира. К нам приедут лучшие 32-е команды. Для тех, кто играет в любительский футбол, будет грандиозный праздник. Они смогут увидеть игру мастеров мирового футбола, насладиться ей, почувствовать атмосферу большого футбола. Это здорово!

«Лужники» – были, есть и будут, абсолютно уверен, царством спорта. Сейчас здесь проходит большая реконструкция, совсем немного времени осталось, чтобы были завершены все работы, открылись новые площадки. Будет открыто еще несколько футбольных полей. Рассчитываем открыть музей футбола на стадионе. Также мы хотели, чтобы здесь был тренировочный центр сборной страны. «Лужники» – это столица российского и московского спорта. Мы гордимся тем, что футбол занимает важное место в жизни «Лужников», – сказал Мутко.