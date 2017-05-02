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    Феллер готов принять критику за неудачи «Байера»

    Спортивный директор «Байера» Руди Феллер пообещал, что неудачное выступление команды в текущем сезоне будет разобрано этим летом досконально. По его словам, руководство клуба готово к критике.

    «По окончании сезона нам надо будет сделать объективный анализ всего произошедшего. И засучив рукава взяться за дело перед стартом нового сезона. Но нужно понимать, что будет много критики. Это касается и меня. Я готов ее принять, это моя обязанность на этом посту», – приводит слова Феллера Kölner Stadt-Anzeiger.

    В текущем сезоне после 31 тура «Байер» занимает 12-е место в турнирной таблице Бундеслиги, имея на своем счету 36 очков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.05.2017 08:42
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