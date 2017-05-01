Модрич не видит фаворитов в полуфинале Лиги чмпионов

Полузащитник «Реала» Лука Модрич не ждет легкой прогулки в предстоящем полуфинальном противостоянии Лиги чемпионов с «Атлетико». По его словам, на этой стадии уже сложно выделить какого-то явного фаворита.

«Любой матч против «Атлетико» очень сложен. Первая игра будет для нас домашней, поэтому надо во что бы то ни стало победить. Конечно, мы рассчитываем на поддержку наших болельщиков.

Думаю, что в полуфинале Лиги чемпионов фаворитов уже нет. На этой стадии выиграть у любого соперника очень сложно», – сказал Модрич.

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов «Реал» – «Атлетико» состоится во вторник, 2 мая, в 21:45 по московскому времени.