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    «Манчестер Сити» отказался от приобретения Мбаппе

    «Манчестер Сити» не будет приобретать нападающего «Монако» Килиана Мбаппе из-за его высокой стоимости. Монегаски хотят получить за 18-летнего игрока более 100 миллионов евро.

    В августе прошлого года «горожане» были готовы заплатить за француза 40 миллионов, однако получили отказ. Отмечается, что «Сити» находится в поиске нового форварда и в клубе уверены, что им удастся подписать Алексиса Санчеса из «Арсенала» в летнее трансферное окно.

    В нынешнем сезоне Мбаппе провел 37 матчей, забив 23 мяча и сделав 11 голевые передачи.

    Источник: Goal.com

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    25.04.2017 12:20
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 26 апреля 2017, 00:49

      Многовато...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +179

      elizaveta-285 25 апреля 2017, 14:13

      Ребята, поставьте цену в 1 млрд евро - он тогда точно никуда не уйдет!

      1
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      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 25 апреля 2017, 14:08

      Скоро глядишь и до миллиардов дело дойдет!!! Какой бы не был футболист звездой - не может он стоить ТАКИХ денег!!!Такие деньги лучше вкладывать в развитие детского и юношеского футбола!

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > sergun-kuk 25 апреля 2017, 14:29

      Это ты по нашим меркам так говоришь! У них уже давно развиты детско-юношеские школы, поэтому и 18-летние игроки стоят по 100 млн.! Он только на продаже своих футболок отобьет половину этой сумму! А сколько еще пользы принесет клубу.........?! Это наши сборники не стоят даже 1 млн., т.к. их футболки на....й никому не нужны и толку на поле от них 0! А за игроков уровня Мбаппе выкладывают по 100млн. и это нормально!!!

      2
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      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 25 апреля 2017, 12:58

      зря

      0
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