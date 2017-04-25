«Манчестер Сити» отказался от приобретения Мбаппе

«Манчестер Сити» не будет приобретать нападающего «Монако» Килиана Мбаппе из-за его высокой стоимости. Монегаски хотят получить за 18-летнего игрока более 100 миллионов евро.

В августе прошлого года «горожане» были готовы заплатить за француза 40 миллионов, однако получили отказ. Отмечается, что «Сити» находится в поиске нового форварда и в клубе уверены, что им удастся подписать Алексиса Санчеса из «Арсенала» в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Мбаппе провел 37 матчей, забив 23 мяча и сделав 11 голевые передачи.