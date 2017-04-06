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    Обамеянг оштрафован за маску Человека-паука

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг был оштрафован за празднование своих голов в ворота соперников в маске Человека-паука от компании Nike.

    «Я обсудил с Обамеянгом этот момент. Могу сказать, что ему не были полностью известны последствия такого поведения. Но мы не можем мириться с такими проявлениями и оштрафовали его. Игрок относится к этому с пониманием. Обамеянг больше не повторит празднования гола в маске Человека-паука», – сказал спортивный директор немецкого клуба Михаэль Цорк.

    Напомним, что Обамеянг праздновал гол в выездном матче 26-го тура Бундеслиги с «Шальке-04» (1:1) в маске Человека-паука от компании Nike. Проблема заключается в конфликте интересов, так как техническим спонсором «Боруссии» является компания Puma.

    Источник: Bild

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    06.04.2017 07:44
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