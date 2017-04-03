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    Феллер убежден, что «Байер» сохранит прописку в Бундеслиге

    Спортивный директор леверкузенского «Байера» Руди Феллер не сомневается, что его команда сохранит прописку в Бундеслиге по итогам сезона.

    «Перед стартом этого сезона мы все думали, что у нашей команды один из сильнейших составов за историю клуба. Теперь же мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы не вылететь из Бундеслиги. Лично я убежден, что «Байер» сохранит прописку в Бундеслиге», – приводит слова Феллера Sport1.de.

    В текущем сезоне «Байер» после 26 туров занимает 11 строчку в турнирной таблице Бундеслиги, имея на своем счету 32 очка.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.04.2017 08:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 3 апреля 2017, 09:15

      Все так же про Динамо думали

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