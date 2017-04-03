Феллер убежден, что «Байер» сохранит прописку в Бундеслиге

Спортивный директор леверкузенского «Байера» Руди Феллер не сомневается, что его команда сохранит прописку в Бундеслиге по итогам сезона.

«Перед стартом этого сезона мы все думали, что у нашей команды один из сильнейших составов за историю клуба. Теперь же мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы не вылететь из Бундеслиги. Лично я убежден, что «Байер» сохранит прописку в Бундеслиге», – приводит слова Феллера Sport1.de.

В текущем сезоне «Байер» после 26 туров занимает 11 строчку в турнирной таблице Бундеслиги, имея на своем счету 32 очка.