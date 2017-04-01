РФПЛ. «Локомотив» на выезде одержал победу над «Уфой»

В поединке 21-го тура РФПЛ «Локомотив» в гостях нанес поражение «Уфе». Единственным и победным мячом в составе железнодорожников отметился нападающий Джефферсон Фарфан, поразивший ворота уфимцев на 37-й минуте матча ударом в нижний угол с линии штрафной.

Чемпионат России. РФПЛ. 21-й тур

Уфа – Локомотив (Москва) – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Фарфан, 37.

Уфа: Беленов, Сухов (Кротов, 77), Живоглядов, Пуцко, Никитин, Стоцкий, Карп (Безденежных, 64), Пауревич, Засеев (Обляков, 70), Фатай, Сысуев.

Локомотив: Гилерме, Игнатьев, Пейчинович, Кверквелия, Михалик, Янбаев, И. Денисов, Фернандеш (Баринов, 83), Тарасов, Фарфан, Миранчук.

Предупреждения: нет – Игнатьев, 19; Янбаев, 57; Тарасов, 62.

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