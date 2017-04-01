Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    РФПЛ. «Локомотив» на выезде одержал победу над «Уфой»

    В поединке 21-го тура РФПЛ «Локомотив» в гостях нанес поражение «Уфе». Единственным и победным мячом в составе железнодорожников отметился нападающий Джефферсон Фарфан, поразивший ворота уфимцев на 37-й минуте матча ударом в нижний угол с линии штрафной.

    Чемпионат России. РФПЛ. 21-й тур

    Уфа – Локомотив (Москва) – 0:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Фарфан, 37.

    Уфа: Беленов, Сухов (Кротов, 77), Живоглядов, Пуцко, Никитин, Стоцкий, Карп (Безденежных, 64), Пауревич, Засеев (Обляков, 70), Фатай, Сысуев.

    Локомотив: Гилерме, Игнатьев, Пейчинович, Кверквелия, Михалик, Янбаев, И. Денисов, Фернандеш (Баринов, 83), Тарасов, Фарфан, Миранчук.

    Предупреждения: нет – Игнатьев, 19; Янбаев, 57; Тарасов, 62.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.04.2017 16:51
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1710

      Sviro 1 апреля 2017, 18:28

      Мои поздравления Локо и лично Сёмину!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      PAVLODAR 1 апреля 2017, 17:17


      Локо по игре !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +988

      опус 2 1 апреля 2017, 17:00

      К сожалению ,Уфа не умеет играть первым номером !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 1 апреля 2017, 16:56

      АНТИФУТБОЛЬЩИКИ Уфы получили по заслугам!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      Вервольф 1 апреля 2017, 16:53

      Слабовато Уфа сегодня сыграла по сравнению с предыдущими матчами.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Вервольф 1 апреля 2017, 17:10

      не слабовато... они всегда так играют на 0-0 и 1-0 и плотно в своей обороне...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2111

      prtcs 1 апреля 2017, 16:52

      Молодцы!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11