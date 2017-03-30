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  • Мутко: «Лига наций создана, чтобы не было проходных товарищеских матчей сборных»

Мутко: «Лига наций создана, чтобы не было проходных товарищеских матчей сборных»

30 марта 2017, 20:45
1

Президент РФС Виталий Мутко рассказал о предназначении Лиги наций. По словам функционера, УЕФА таким образом намерен ликвидировать проходные товарищеские матчи для сборных команд.

«УЕФА считает очень удачными проектами Лигу чемпионов и Лигу Европы, поэтому они решили пойти этим же путем и со сборными командами, создав Лигу наций. Сейчас существует два отборочных цикла – к чемпионату Европы и чемпионату мира, а Лига наций создана для того, чтобы у сборных не было проходных товарищеских матчей, а был полноценный турнир, который также будет влиять на рейтинги сборных. Все направлено на то, чтобы создать единый продукт, бренд и консолидировать права на это соревнование.

Но команды есть не только в Европе, хочется играть, к примеру, с африканскими или южноамериканскими сборными, болельщики этого хотят, а мы имеем такую возможность только на чемпионате мира или Кубке конфедераций», – сказал Мутко.

Сборная России определена во дивизион B, где помимо них Ирландия, Австрия, Швеция, Словакия, Уэльс, Украина, Голландия, Северная Ирландия, Чехия, Турция, Венгрия.

Источник: ТАСС
Европа Россия Мутко Виталий
Комментарии (1)
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mihail200606
1490899016
Че за хрень?
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