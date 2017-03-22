Тухель нашел игрока, который характеризует «Боруссию»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель отметил защитника своей команды поляка Лукаша Пищека, назвав того истинным футболистом.

«Это истинный футболист до мозга костей. Пищек реальный пример для подражания, какого только можно пожелать. Он воплощает собой все, что должно характеризовать «Боруссию». Я очень рад за него», – приводит слова Тухеля Sport1.de.

В текущем сезоне Пищек провел 19 матчей в немецкой Бундеслиге, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.