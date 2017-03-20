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    ФИФА пожизненно отстранила судью матча ЮАР – Сенегал

    Ганский судья Джозеф Лампти получил пожизненную дисквалификацию от ФИФА. Организация признала рефери виновным в оказании влияния на результат отборочного матча к чемпионату мира 2018 года между ЮАР и Сенегалом.

    Арбитр неправильно назначил пенальти, назначенного за игру рукой защитника Сенегала, которой не было. В итоге встреча завершилась победой ЮАР со счетом 2:1.

    Источник: The Guardian

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    20.03.2017 23:52
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +124

      marshal9 2 сентября 2017, 21:17

      ой ой ой да в европе пруд пруди таких ошибок ФИФА крайнего нашла бедолагу из африки. Попробуй когонить в чемпионате германии за такую ошибку отстранить да там сразу всех из ФИФА отстранят

      2
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      Рейтинг: +6009

      GoldPlayFIFARus9 21 марта 2017, 06:06

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ипать они там все чёрные, жесть

      -4
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      Рейтинг: +1155

      fhnv > GoldPlayFIFARus9 6 июня 2017, 19:00

      и что?

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 21 марта 2017, 06:04

      С такими решениями без судей останемся

      0
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 21 марта 2017, 05:10

      Если такое применять в России, уже через пару месяцев судить будет просто некому!

      6
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      Рейтинг: +2501

      B.G. > Томь вперёд 21 марта 2017, 06:26

      через пару туров...будет некому)

      1
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa > B.G. 21 марта 2017, 07:44

      В след туре)))

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > 4agaaa 21 марта 2017, 10:15

      Они даже в этом туре выйти поюоятся )))))

      0
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      Рейтинг: +34

      СеняШахты 21 марта 2017, 02:27

      Ого

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 21 марта 2017, 01:15

      Перегнули конечно! Может у них есть какие то доказательства о покупке? Короче не понятно тут ни чего (
      Парочку наших бы для профилактики так ))

      2
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 21 марта 2017, 00:37

      Побольше бы таких прицидентов

      0
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 21 марта 2017, 00:06

      В России по такому пути не пойдут , а то судей не останется, придется конституционных, федеральных, областных и даже мировых подключать к футболу

      4
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      Рейтинг: +187

      teodogat 21 марта 2017, 00:02

      Ого, ни хрена себе, тогда немецкого турка, судившего ответную игру Барселоны и ПСЖ надо на 3 пожизненных срока убирать...

      8
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      Рейтинг: +720

      Den Bull > teodogat 21 марта 2017, 00:30

      Полностью согласен!!!

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