ФИФА пожизненно отстранила судью матча ЮАР – Сенегал

Ганский судья Джозеф Лампти получил пожизненную дисквалификацию от ФИФА. Организация признала рефери виновным в оказании влияния на результат отборочного матча к чемпионату мира 2018 года между ЮАР и Сенегалом.

Арбитр неправильно назначил пенальти, назначенного за игру рукой защитника Сенегала, которой не было. В итоге встреча завершилась победой ЮАР со счетом 2:1.