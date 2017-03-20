ФИФА пожизненно отстранила судью матча ЮАР – Сенегал

ой ой ой да в европе пруд пруди таких ошибок ФИФА крайнего нашла бедолагу из африки. Попробуй когонить в чемпионате германии за такую ошибку отстранить да там сразу всех из ФИФА отстранят
Ганский судья Джозеф Лампти получил пожизненную дисквалификацию от ФИФА. Организация признала рефери виновным в оказании влияния на результат отборочного матча к чемпионату мира 2018 года между ЮАР и Сенегалом.
Арбитр неправильно назначил пенальти, назначенного за игру рукой защитника Сенегала, которой не было. В итоге встреча завершилась победой ЮАР со счетом 2:1.