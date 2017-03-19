У игрока «Хаддерсфилда» Хогга диагностирован перелом шеи

В «Хаддерсфилде» сообщили о состоянии здоровья полузащитника Джонатана Хогга. Футболист получил травму в пятницу в матче с «Бристоль Сити». Игрок столкнулся со своим одноклубником, после чего был унесен на носилках. По этой причине к основному времени встречи судья добавил еще 14 минут. Как стало известно сегодня, у Хогга диагностировали перелом шеи. Сроки восстановления хавбека пока неизвестны.

Хогг в текущем сезоне проел в Чемпионшипе 30 матчей, в которых забил один гол.