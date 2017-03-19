Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    У игрока «Хаддерсфилда» Хогга диагностирован перелом шеи

    В «Хаддерсфилде» сообщили о состоянии здоровья полузащитника Джонатана Хогга. Футболист получил травму в пятницу в матче с «Бристоль Сити». Игрок столкнулся со своим одноклубником, после чего был унесен на носилках. По этой причине к основному времени встречи судья добавил еще 14 минут. Как стало известно сегодня, у Хогга диагностировали перелом шеи. Сроки восстановления хавбека пока неизвестны.

    Хогг в текущем сезоне проел в Чемпионшипе 30 матчей, в которых забил один гол.

    Источник: Mirror.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.03.2017 10:41
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 19 марта 2017, 14:22

      главное здоровье. выздовавливай

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2501

      B.G. > swot1205 19 марта 2017, 14:24

      аватарки у нас с тобой интересные....)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2501

      B.G. 19 марта 2017, 12:36

      Здоровья!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +331

      NapaS 19 марта 2017, 12:25

      жестко

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11