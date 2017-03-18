Болельщики «Арсенала» поддержали Венгера растяжкой с самолета

Болельщики «Арсенала» выразили поддержку главному тренеру Арсену Венгеру оригинальным способом. Накануне матча 29-го тура АПЛ с «Вест Бромвичем» над стадионом «дроздов» появился самолет с растяжкой: «В Арсена мы верим».

Примечательно, что незадолго перед этим в небе кружил самолет с другой надписью: «Нет контракту, Венгер на выход».

Венгер возглавляет «канониров» с 1996 года. Его действующее соглашение истекает нынешним летом. На данный момент красно-белые располагаются на пятом месте, отставая от лидера «Челси» на 16 очков.