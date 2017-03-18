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    Болельщики «Арсенала» поддержали Венгера растяжкой с самолета

    Болельщики «Арсенала» выразили поддержку главному тренеру Арсену Венгеру оригинальным способом. Накануне матча 29-го тура АПЛ с «Вест Бромвичем» над стадионом «дроздов» появился самолет с растяжкой: «В Арсена мы верим».

    Примечательно, что незадолго перед этим в небе кружил самолет с другой надписью: «Нет контракту, Венгер на выход».

    Венгер возглавляет «канониров» с 1996 года. Его действующее соглашение истекает нынешним летом. На данный момент красно-белые располагаются на пятом месте, отставая от лидера «Челси» на 16 очков.

    Источник: Twitter

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    18.03.2017 17:19
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +152

      Diman67 18 марта 2017, 18:30

      Арсенал не может выиграть не из-за того что венгер плохой тренер, а потому что в англии очень много крутых комманд. если вспомнить, то арсенал всегда был в борьбе за титул. это говорит о мастерстве венгера как тренера. сейчас сольют его, а потом локти кусать будут

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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 18 марта 2017, 18:24

      Игроки начали сливать Венгера сами ))

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      Рейтинг: +4624

      la verdad 18 марта 2017, 17:33

      Arsene out!!!

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