Болельщики «Арсенала» поддержали Венгера растяжкой с самолета

Арсенал не может выиграть не из-за того что венгер плохой тренер, а потому что в англии очень много крутых комманд. если вспомнить, то арсенал всегда был в борьбе за титул. это говорит о мастерстве венгера как тренера. сейчас сольют его, а потом локти кусать будут
Болельщики «Арсенала» выразили поддержку главному тренеру Арсену Венгеру оригинальным способом. Накануне матча 29-го тура АПЛ с «Вест Бромвичем» над стадионом «дроздов» появился самолет с растяжкой: «В Арсена мы верим».
Примечательно, что незадолго перед этим в небе кружил самолет с другой надписью: «Нет контракту, Венгер на выход».
Венгер возглавляет «канониров» с 1996 года. Его действующее соглашение истекает нынешним летом. На данный момент красно-белые располагаются на пятом месте, отставая от лидера «Челси» на 16 очков.
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— Bleacher Report UK (@br_uk) 18 марта 2017 г.