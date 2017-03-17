В Варшаве вынесен приговор польским фанатам по делу нападения на россиян на Евро-2012

В Польше вынесен приговор в отношении двух местных фанатов, принявших участие в нападении на российских болельщиков во время чемпионата Европы-2012. Как сообщает местное издание interia.pl, слушания в Варшавском окружном суде длились с октября 2013 года.

В частности, рассматривался инцидент, произошедший 12 июня 2012 года перед встречей национальных команд России и Польши. В беспорядках приняли участие порядка сотни поляков, применявших в том числе камни, петарды и сигнальные ракеты. Около десятка человек получили ранения.

В итоге суд приговорил двоих польских болельщиков к 1,5 годам лишения свободы в виде общественных работ, а также обязал выплатить штраф в размере 5 тысяч злотых. В свою очередь, подсудимые не признают обвинений, заявив, что данный вопрос находится в политической плоскости.