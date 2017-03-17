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    В Варшаве вынесен приговор польским фанатам по делу нападения на россиян на Евро-2012

    В Польше вынесен приговор в отношении двух местных фанатов, принявших участие в нападении на российских болельщиков во время чемпионата Европы-2012. Как сообщает местное издание interia.pl, слушания в Варшавском окружном суде длились с октября 2013 года.

    В частности, рассматривался инцидент, произошедший 12 июня 2012 года перед встречей национальных команд России и Польши. В беспорядках приняли участие порядка сотни поляков, применявших в том числе камни, петарды и сигнальные ракеты. Около десятка человек получили ранения.

    В итоге суд приговорил двоих польских болельщиков к 1,5 годам лишения свободы в виде общественных работ, а также обязал выплатить штраф в размере 5 тысяч злотых. В свою очередь, подсудимые не признают обвинений, заявив, что данный вопрос находится в политической плоскости.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.03.2017 23:27
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 18 марта 2017, 21:56

      спустя 5 лет.......

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 18 марта 2017, 06:07

      Мало дали

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 18 марта 2017, 02:08

      Долго думали

      1
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      Рейтинг: +527

      трениришко 18 марта 2017, 00:30

      как можно приговорить к лишению свободы в виде общественных работ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > трениришко 18 марта 2017, 07:01

      Химия, наверное.

      0
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