Мбаппе – на острие атаки «Монако», Агуэро – у «Манчестер Сити»

Стали известны стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Монако» и «Манчестер Сити». Напомним, первая игра завершилась победой английского клуба со счетом 5:3.

«Монако»: Субашич, Фабиньо, Жемерсон, Силва, Бакайоко, Жермен, Сидибе, Менди, Раджи, Лема, Мбаппе.

«Манчестер Сити»: Кабальеро, Санья, Коларов, Стоунс, Клиши, Фернандиньо, Сане, Де Брюйне, Силва, Стерлинг, Агуэро.

Начало матча в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» предлагает текстовую трансляцию игры.

Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы