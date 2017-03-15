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    Мбаппе – на острие атаки «Монако», Агуэро – у «Манчестер Сити»

    Стали известны стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Монако» и «Манчестер Сити». Напомним, первая игра завершилась победой английского клуба со счетом 5:3.

    «Монако»: Субашич, Фабиньо, Жемерсон, Силва, Бакайоко, Жермен, Сидибе, Менди, Раджи, Лема, Мбаппе.

    «Манчестер Сити»: Кабальеро, Санья, Коларов, Стоунс, Клиши, Фернандиньо, Сане, Де Брюйне, Силва, Стерлинг, Агуэро.

    Начало матча в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» предлагает текстовую трансляцию игры.

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    Источник: УЕФА

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    15.03.2017 22:06
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