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    Источник: Месси будет руководить «Барселоной» до конца сезона

    По информации Diario Gol, лидер «Барселоны» Лионель Месси будет руководить командой в качестве играющего тренера до окончания текущего сезона. У аргентинца даже есть свой план по завоеванию чемпионского титула. Отмечается, что руководство сине-гранатовых и игроки полностью поддерживают 29-летнего нападающего.

    Согласно данным источника, Месси недоволен постоянной ротацией состава главным тренером Луисом Энрике. По мнению футболиста, в отсутствии Неймара снижается атакующий потенциал каталонцев, а хавбеки Андре Гомеш и Денис Суарес не в состоянии полноценно заменить Андреса Иньесту и Ивана Ракитича.

    Напомним, что Луис Энрике покинет «блауграну» грядущим летом по истечении срока контракта.

    После 27-ми туров «Барселона» располагается на второй строчке в турнирной таблице Примеры, отставая от «Реала» на два очка и имея в активе на один матч больше.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.03.2017 20:14
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +54

      Evklid 15 марта 2017, 17:54

      Гномик разошелся)у кого-то есть теперь сомнения насчет странных отставок в клубе?)

      0
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    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 15 марта 2017, 15:27

      Господи.. какой только чуши не напишут...
      А по-поводу вот этого:
      "Месси недоволен постоянной ротацией состава главным тренером Луисом Энрике. По мнению футболиста, в отсутствии Неймара снижается атакующий потенциал каталонцев, а хавбеки Андре Гомеш и Денис Суарес не в состоянии полноценно заменить Андреса Иньесту и Ивана Ракитича."
      Все верно. Только не думаю, что Месси недоволен конкретно Энрике и их эмоции на поле - показывают, что все в порядке между ними.
      1) Неймар не вышел из-за травмы, вроде как.. На его место вышел Туран.. Не от хорошей жизни Энрике его туда выпустил, а потому что 30-миллионный Алькасер - просто шлак, который послужил только обогащению отдельных упырей из руководства.
      2) Месси наверняка понимает, что говно-покупки Гомеш и Суарес выходят на поле, потому что Иньеста и Ракитич с их объемом работы - не в состоянии пребывать на поле 90 минут. А из-за уродов в руководстве - Луису ПРИХОДИТСЯ выпускать на поле то, что есть..

      0
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 15 марта 2017, 11:58

      Только мессия может привести барсу к победе в ЛЧ. Иначе Атлетико дальше зайдет.

      0
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      Рейтинг: +10

      Asror 15 марта 2017, 06:18

      ?

      0
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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА 15 марта 2017, 00:52

      Очередная утка, а источник этой утки наш Бомбардир.

      3
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex > Ф.К БАРСЕЛОНА 15 марта 2017, 07:36

      На ленте.ру точно такая же новость висит

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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА > Masteralex 15 марта 2017, 11:30

      Руководить клубом месси точно не будет.

      0
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex > Ф.К БАРСЕЛОНА 15 марта 2017, 15:10

      не клубом, а командой, это 2 разные вещи

      0
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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА > Masteralex 15 марта 2017, 22:41

      Да утка это всё.

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 15 марта 2017, 00:45

      А ещё Месси планирует попутно совмещать пост президента Барселоны)))

      0
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov > ЖОРРО 15 марта 2017, 05:55

      Аргентины )))

      1
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      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Max Urbanov 15 марта 2017, 18:34

      Да!И своей сборной до кучи!!!)))

      0
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      Рейтинг: +1130

      petr69 15 марта 2017, 00:40

      Эполеты на плечи наколоть

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 15 марта 2017, 00:29

      ...до 1-ого апреля еще далеко...

      2
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      Рейтинг: +2636

      Andrering87 15 марта 2017, 00:24

      Бред...

      -1
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      Рейтинг: +1130

      petr69 15 марта 2017, 00:21

      Две ставки это неплохо

      1
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