Источник: Месси будет руководить «Барселоной» до конца сезона

По информации Diario Gol, лидер «Барселоны» Лионель Месси будет руководить командой в качестве играющего тренера до окончания текущего сезона. У аргентинца даже есть свой план по завоеванию чемпионского титула. Отмечается, что руководство сине-гранатовых и игроки полностью поддерживают 29-летнего нападающего.

Согласно данным источника, Месси недоволен постоянной ротацией состава главным тренером Луисом Энрике. По мнению футболиста, в отсутствии Неймара снижается атакующий потенциал каталонцев, а хавбеки Андре Гомеш и Денис Суарес не в состоянии полноценно заменить Андреса Иньесту и Ивана Ракитича.

Напомним, что Луис Энрике покинет «блауграну» грядущим летом по истечении срока контракта.

После 27-ми туров «Барселона» располагается на второй строчке в турнирной таблице Примеры, отставая от «Реала» на два очка и имея в активе на один матч больше.