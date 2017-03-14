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  • Источник: Месси будет руководить «Барселоной» до конца сезона

Источник: Месси будет руководить «Барселоной» до конца сезона

14 марта 2017, 20:14
42

По информации Diario Gol, лидер «Барселоны» Лионель Месси будет руководить командой в качестве играющего тренера до окончания текущего сезона. У аргентинца даже есть свой план по завоеванию чемпионского титула. Отмечается, что руководство сине-гранатовых и игроки полностью поддерживают 29-летнего нападающего.

Согласно данным источника, Месси недоволен постоянной ротацией состава главным тренером Луисом Энрике. По мнению футболиста, в отсутствии Неймара снижается атакующий потенциал каталонцев, а хавбеки Андре Гомеш и Денис Суарес не в состоянии полноценно заменить Андреса Иньесту и Ивана Ракитича.

Напомним, что Луис Энрике покинет «блауграну» грядущим летом по истечении срока контракта.

После 27-ми туров «Барселона» располагается на второй строчке в турнирной таблице Примеры, отставая от «Реала» на два очка и имея в активе на один матч больше.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Барселона Месси Лионель
Комментарии (42)
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kolley
1489512256
автор ты даун это довно уже запретили ну а второе что за бред
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Schicko
1489513286
Ахахахахахаххахаахха..... Это самое смешное, что я прочел на этом сайте!)))
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Masteralex
1489514067
лавры Зидана не дают покоя злобному карлику :)
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Nikiforof
1489514906
План завоевания мира в реализации!
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Kulima
1489516271
Ну такой утки здесь еще не было!
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egrrr
1489517873
Источник : "У редакции бомбардира заканчивается галоперидол"
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Derzkiy1
1489519646
Он королем Испании не хочет ещё стать?
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1bear
1489526958
...до 1-ого апреля еще далеко...
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Ф.К БАРСЕЛОНА
1489528357
Очередная утка, а источник этой утки наш Бомбардир.
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Protosser
1489580852
Господи.. какой только чуши не напишут... А по-поводу вот этого: "Месси недоволен постоянной ротацией состава главным тренером Луисом Энрике. По мнению футболиста, в отсутствии Неймара снижается атакующий потенциал каталонцев, а хавбеки Андре Гомеш и Денис Суарес не в состоянии полноценно заменить Андреса Иньесту и Ивана Ракитича." Все верно. Только не думаю, что Месси недоволен конкретно Энрике и их эмоции на поле - показывают, что все в порядке между ними. 1) Неймар не вышел из-за травмы, вроде как.. На его место вышел Туран.. Не от хорошей жизни Энрике его туда выпустил, а потому что 30-миллионный Алькасер - просто шлак, который послужил только обогащению отдельных упырей из руководства. 2) Месси наверняка понимает, что говно-покупки Гомеш и Суарес выходят на поле, потому что Иньеста и Ракитич с их объемом работы - не в состоянии пребывать на поле 90 минут. А из-за уродов в руководстве - Луису ПРИХОДИТСЯ выпускать на поле то, что есть..
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