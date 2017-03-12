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    Источник: Роналду скоро станет отцом близнецов от суррогатной матери

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду во второй раз станет отцом. По информации источника, суррогатная мама, на данный момент проживающая в США, находится на позднем сроке беременности и в скором времени родит футболисту двух мальчиков-близнецов. Отмечается, что после появления на свет дети переедут в Мадрид.

    Напомним, сейчас Роналду воспитывает сына, который родился в 2010 году так же от суррогатной матери. На данный момент нападающий состоит в отношениях с 23-летней моделью Джорджиной Родригес.

    Источник: The Sun

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    12.03.2017 12:34
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 12 марта 2017, 22:33

      Как там у Жванецкого? "И самовар у вас электрический и сами вы какие-то неискренние..."

      1
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 12 марта 2017, 17:16

      Гребаный самовлюбленный гей,только и может дрочить на себя любимого...не мужчина а петух заднеприводный,даже жениться не может,чтобы любимая женщина родила детей,позорище!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17

      CMRDSA > Psih86 12 марта 2017, 22:34

      Дурачок ты. Так пишешь, как будто ты все знаешь... Оценивай игру футболиста, а не его личную жизнь.

      -1
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 > CMRDSA 13 марта 2017, 01:10

      Новость не о его игре или уровне мастерства,а о том какой он самовлюбленный пидераст.

      -1
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      Рейтинг: +139

      Маракушев 12 марта 2017, 13:48

      О! А он на Пугачёвой не был женат?

      1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 12 марта 2017, 13:30

      Киркоров,блинн....

      0
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 12 марта 2017, 13:17

      Конечно, заднеприводные иначе не могут)))

      3
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      Рейтинг: +988

      опус 2 12 марта 2017, 13:02

      В каких,интересно ,отношениях он состоит с 23-летней моделью ? Он на ней деньги делает ,или она не нём

      0
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      Рейтинг: +148

      grafff 12 марта 2017, 12:43

      только и может в пробирку дрочить, гей

      4
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