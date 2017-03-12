Источник: Роналду скоро станет отцом близнецов от суррогатной матери

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду во второй раз станет отцом. По информации источника, суррогатная мама, на данный момент проживающая в США, находится на позднем сроке беременности и в скором времени родит футболисту двух мальчиков-близнецов. Отмечается, что после появления на свет дети переедут в Мадрид.

Напомним, сейчас Роналду воспитывает сына, который родился в 2010 году так же от суррогатной матери. На данный момент нападающий состоит в отношениях с 23-летней моделью Джорджиной Родригес.