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  • Источник: Роналду скоро станет отцом близнецов от суррогатной матери

Источник: Роналду скоро станет отцом близнецов от суррогатной матери

12 марта 2017, 12:34
15

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду во второй раз станет отцом. По информации источника, суррогатная мама, на данный момент проживающая в США, находится на позднем сроке беременности и в скором времени родит футболисту двух мальчиков-близнецов. Отмечается, что после появления на свет дети переедут в Мадрид.

Напомним, сейчас Роналду воспитывает сына, который родился в 2010 году так же от суррогатной матери. На данный момент нападающий состоит в отношениях с 23-летней моделью Джорджиной Родригес.

Источник: The Sun
Испания. Примера Реал Роналду Криштиану
Комментарии (15)
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grafff
1489311785
только и может в пробирку дрочить, гей
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опус 2
1489312976
В каких,интересно ,отношениях он состоит с 23-летней моделью ? Он на ней деньги делает ,или она не нём
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Антибиотик
1489313846
Конечно, заднеприводные иначе не могут)))
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yorgenbarenz
1489314645
Киркоров,блинн....
Ответить
Маракушев
1489315683
О! А он на Пугачёвой не был женат?
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Psih86
1489328197
Гребаный самовлюбленный гей,только и может дрочить на себя любимого...не мужчина а петух заднеприводный,даже жениться не может,чтобы любимая женщина родила детей,позорище!!!
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Tostao
1489347193
Как там у Жванецкого? "И самовар у вас электрический и сами вы какие-то неискренние..."
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