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    Канчельскис: «Футбол «Ростова» и «МЮ» был по принципу «бей-беги»

    Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис признался, что футбол «Ростова» с английским грандом в первом матче 1/8 финала Лиги Европы никак не впечатлил его.

    «Игра не оставила никаких впечатлений. На таком поле легко разрушать, а созидать очень сложно. Футбол был по принципу «бей-беги». Это не футбол, а катастрофа.

    Две команды боролись сначала с мячом, а потом с полем. Это удручает. Слава богу, к чемпионату мира построят нормальные стадионы с хорошими полями.

    В Манчестере «Ростову» будет легче – там хорошее поле, на котором можно будет проводить контратаки. Игра будет тяжелая, но шансы у ростовчан есть», – сказал Канчельскис.

    Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» – «Манчестер Юнайтед» закончился со счетом 1:1. Ответная встреча пройдет в четверг, 16 марта.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.03.2017 10:26
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 13 марта 2017, 20:11

      Будет тяжко, мужики! Но надо постараться. Никто и слова горбатого не скажет в ваш адрес - уверен в этом. Удачи и везения! Хорошей, достойной охоты, Ростельмаш! С ув.

      0
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 12 марта 2017, 19:51

      просто центральные защитники МЮ уже который матч косяпорят и пропускают забегающих!(но думаю эти грешки скоро закончатся!а поля и в России можно довести до европейского уровня,деньги с умом тратить надо,условия создавать благоприятные,а не разбазаривать на завышенные зп ведомости например!!!

      1
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      Рейтинг: +99

      _Аналитик_ 10 марта 2017, 21:20

      Все верно, поле было ужасное, очень много брака в передачах,но борьба была равной,Ростов чуть больше бил в створ ворот,но главное.....итрига та не кончилась, шансы пройти фифти/фифти

      0
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      Рейтинг: +99

      _Аналитик_ > _Аналитик_ 10 марта 2017, 21:20

      интрига

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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 10 марта 2017, 15:10

      Главное не проиграли , а дальше ..........

      1
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      Рейтинг: +527

      трениришко 10 марта 2017, 11:51

      при чем тут новые стадионы, трава зимой не растет.

      0
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      Рейтинг: +728

      GammiD > ZenitGunner 10 марта 2017, 12:42

      Здесь кроме стадионов еще и специалисты нужны и пилить меньше надо. У нас в Казани два стадиона не на одном газона нету пригодного в марте...

      0
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 10 марта 2017, 11:42

      Канчельскис стал ворчливым старпером. Нет бы порадоваться за достойный результат скромной российской команды - надо обязательно все желчным говном завалить

      1
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 10 марта 2017, 11:30

      Канчельскис, конечно, был игроком достойным уважения. Бей-беги или не бей-беги - не знаю, как ему показалось, пусть так и будет, он спец. Но вот гол Ростова - это шедевр. И никто меня не переубедит. В отличие от их гола, кстати. Такие голы служат украшением матча и футбола вообще. И вот такие голы наши парни забивают на таких полях, да. Дождемся ответного матча. Ростов оттуда без своего гола не уедет, уверен.

      2
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК > Тамхар 10 марта 2017, 11:49

      Гол Ростова - шедевр ??? Боюсь спросить а чем он шедевр ???

      3
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      Рейтинг: +144

      человек просто > ВЛАДИВОСТОК 10 марта 2017, 16:18

      Ростов чуть больше года вылез из болота с хорошим тренером, но с минимальным финансированием. А Манчестер строит команду много десятилетий с отличными денюжками. Любой гол Манчестеру это шедевр. Спрашивай не бойся.

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      Рейтинг: +245

      Тамхар > ВЛАДИВОСТОК 10 марта 2017, 18:19

      Отвечаю конкретно: пас вперед, которым Калачев отрезал троих (!) защитников МЮ (а не Луч-Энергии, что было бы намного легче ;-) сделать), прием Бухаровым мяча (в прыжке) на грудь и удар первым же касанием мимо вратаря в ворота, будучи в окружении еще, если не ошибаюсь, двоих защитников МЮ. Вот поэтому эту двухходовку я и считаю шедевром.

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 10 марта 2017, 11:26

      "нормальные стадионы с хорошими полями."
      Стадионы то нормальные, а вот полям то что лучше становиться, трава то лучше не станет.
      При Бердыеве поле стало на много лучше в Ростове, но как видно февраль оно не выдержало.

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      Рейтинг: +33

      Красная от Нихуйса > FanatSerj 10 марта 2017, 13:26

      Нет. Поле стало лучше за пол года до прихода Бердыева.

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > Красная от Нихуйса 10 марта 2017, 15:03

      Пол года это не показатель для поля, хорошее оно или нет.
      Повышенная нагрузка на поле в ноябре и декабре, плюс февральская игра со Спартой показали, что газон такого уровня не готов выдерживать, нужно более современный и технологичный, но у Ростова нет спонсора Газпром, чтобы постелить себе все последние ноу хау.

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      Рейтинг: +33

      Красная от Нихуйса > FanatSerj 10 марта 2017, 17:45

      Какой показатель? Как Бердыев причастен к улучшению состояния поля, если его полностью реконструировали за пол года до его прихода? Я про это. А так да, агрономы, погода и тренировки на основном поле ушатали траву. Не удивительно.

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      Рейтинг: +395

      meiram 10 марта 2017, 11:04

      До последнего стоить верить в общую победу мужиков из "Ростова"! Они достойны, чтобы им верили, несмотря на отсутствие ключевых игроков в ответном матче! "Один за всех и все за одного!"

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      Рейтинг: +59

      slavko33002 10 марта 2017, 10:55

      Главное результат

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