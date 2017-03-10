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  • Канчельскис: «Футбол «Ростова» и «МЮ» был по принципу «бей-беги»

Канчельскис: «Футбол «Ростова» и «МЮ» был по принципу «бей-беги»

10 марта 2017, 10:26
28

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис признался, что футбол «Ростова» с английским грандом в первом матче 1/8 финала Лиги Европы никак не впечатлил его.

«Игра не оставила никаких впечатлений. На таком поле легко разрушать, а созидать очень сложно. Футбол был по принципу «бей-беги». Это не футбол, а катастрофа.

Две команды боролись сначала с мячом, а потом с полем. Это удручает. Слава богу, к чемпионату мира построят нормальные стадионы с хорошими полями.

В Манчестере «Ростову» будет легче – там хорошее поле, на котором можно будет проводить контратаки. Игра будет тяжелая, но шансы у ростовчан есть», – сказал Канчельскис.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» – «Манчестер Юнайтед» закончился со счетом 1:1. Ответная встреча пройдет в четверг, 16 марта.

Источник: Чемпионат.ком
Лига Европы Ростов Манчестер Юнайтед Канчельскис Андрей
Комментарии (28)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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zatonn
1489131341
Боюсь, что шансы Ростова на Олд Траффорд крайне малы. Они должны будут раскрываться, атаковать и будут жесточайше пойманы на контратаках.
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Zeff
1489131914
Будем надеяться на лучшее.
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zico2205
1489132391
Не пойму...Что все так к полю придрались???? Да, не то что на Уэмбли, но вполне приемлемо , особенно для начала марта....Забыли, как по снегу играли или по болоту???? Команды были просто настроены на наказание за ошибку соперника, вот и играли по этому принципу...Ростов боялся пропустить дома, а МЮ не шел в атаку большим числом...В Манчестере все сначала будет по этому же сценарию...Тактику определяют тренеры и не скажу что оба выиграли, но и не проиграли...Да, у МЮ шансов побольше, но еще далеко не победа...Почему то никто не заметил отвратительного судейства...Судья просто убрал со следующей игры Гацкана и Калачева...Причем эти горчишники были выписаны необоснованно...Очень много свистков было в пользу МЮ...Этими свистками просто убивается игра...А вы все на поле ссылаетесь....
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meiram
1489133068
До последнего стоить верить в общую победу мужиков из "Ростова"! Они достойны, чтобы им верили, несмотря на отсутствие ключевых игроков в ответном матче! "Один за всех и все за одного!"
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Тамхар
1489134649
Канчельскис, конечно, был игроком достойным уважения. Бей-беги или не бей-беги - не знаю, как ему показалось, пусть так и будет, он спец. Но вот гол Ростова - это шедевр. И никто меня не переубедит. В отличие от их гола, кстати. Такие голы служат украшением матча и футбола вообще. И вот такие голы наши парни забивают на таких полях, да. Дождемся ответного матча. Ростов оттуда без своего гола не уедет, уверен.
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Lester84
1489135356
Канчельскис стал ворчливым старпером. Нет бы порадоваться за достойный результат скромной российской команды - надо обязательно все желчным говном завалить
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VikNMar
1489147809
Главное не проиграли , а дальше ..........
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_Аналитик_
1489170009
Все верно, поле было ужасное, очень много брака в передачах,но борьба была равной,Ростов чуть больше бил в створ ворот,но главное.....итрига та не кончилась, шансы пройти фифти/фифти
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MU-fanatic
1489337489
просто центральные защитники МЮ уже который матч косяпорят и пропускают забегающих!(но думаю эти грешки скоро закончатся!а поля и в России можно довести до европейского уровня,деньги с умом тратить надо,условия создавать благоприятные,а не разбазаривать на завышенные зп ведомости например!!!
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Par Mezan
1489425101
Будет тяжко, мужики! Но надо постараться. Никто и слова горбатого не скажет в ваш адрес - уверен в этом. Удачи и везения! Хорошей, достойной охоты, Ростельмаш! С ув.
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