Канчельскис: «Футбол «Ростова» и «МЮ» был по принципу «бей-беги»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис признался, что футбол «Ростова» с английским грандом в первом матче 1/8 финала Лиги Европы никак не впечатлил его.

«Игра не оставила никаких впечатлений. На таком поле легко разрушать, а созидать очень сложно. Футбол был по принципу «бей-беги». Это не футбол, а катастрофа.

Две команды боролись сначала с мячом, а потом с полем. Это удручает. Слава богу, к чемпионату мира построят нормальные стадионы с хорошими полями.

В Манчестере «Ростову» будет легче – там хорошее поле, на котором можно будет проводить контратаки. Игра будет тяжелая, но шансы у ростовчан есть», – сказал Канчельскис.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» – «Манчестер Юнайтед» закончился со счетом 1:1. Ответная встреча пройдет в четверг, 16 марта.