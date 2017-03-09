Ибрагимович и Мхитарян выйдут с первых минут у «Манчестер Юнайтед», Медведев – в воротах у «Ростова»

Стали известны стартовые составы команд на первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед».

«Ростов»: Медведев, Гранат, Мевля, Навас, Калачев, Кудряшов, Нобоа, Гацкан, Ерохин, Полоз, Бухаров.

«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Джонс, Рохо, Блинд, Янг, Смоллинг, Погба, Эррера, Феллаини, Мхитарян, Ибрагимович.

Встреча состоится на стадионе «Олимп-2» и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» предлагает текстовую трансляцию данного матча.

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