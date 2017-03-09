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    Ибрагимович и Мхитарян выйдут с первых минут у «Манчестер Юнайтед», Медведев – в воротах у «Ростова»

    Стали известны стартовые составы команд на первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед».

    «Ростов»: Медведев, Гранат, Мевля, Навас, Калачев, Кудряшов, Нобоа, Гацкан, Ерохин, Полоз, Бухаров.

    «Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Джонс, Рохо, Блинд, Янг, Смоллинг, Погба, Эррера, Феллаини, Мхитарян, Ибрагимович.

    Встреча состоится на стадионе «Олимп-2» и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» предлагает текстовую трансляцию данного матча.

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    Источник: УЕФА

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    09.03.2017 20:00
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 9 марта 2017, 21:13

      Пока всё хорошо!Момент у Ростова будет,главное сзади сыграть чисто.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 9 марта 2017, 21:02

      Вратарю РОСТОВА пох эти ибры и мхиты !,!
      Он же МЕДВЕДЕВ !!!!!! ПИ. .....Ц м ю . ХА ХА ХА

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 9 марта 2017, 20:48

      Плохое поле, Ибра, Микрофон, Джонс, Смоллинг, Погба. Будут навесы в штрафную.

      0
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      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 9 марта 2017, 20:43

      Желания и твёрдости, Ростсельмаш! ....Я этого жду от вас! Хи!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan > GoLenaStop 9 марта 2017, 20:48

      Всё будет хорошо. Удовлетворение прийдёт...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 9 марта 2017, 20:36

      Давай ростов, вперед!!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 9 марта 2017, 20:34

      А Жирик в нападении будет пугать??

      2
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      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 9 марта 2017, 20:31

      Дорогие мои, явите нам чудо! Верю вас. Удачи, мужики! +++ ( это мои поцелуйчики)..

      4
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      Рейтинг: +30

      bazztver 9 марта 2017, 20:29

      Дмитрий Анатольевич! не проспите только гол!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 9 марта 2017, 20:19

      да - вратарь вопрос конечно

      1
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 9 марта 2017, 20:17

      Верю в магию Бердыева будет всё норм удачи Ростов!!!

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