Венгер пообещал принять во внимание мнение болельщиков, когда будет определяться со своим будущим

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался о своем будущем в лондонском клубе. По словам специалиста, он примет во внимание мнение болельщиков, когда будет решать, оставаться в стане «канониров» или нет. Напомним, после поражения от «Баварии» в розыгрыше Лиги чемпионов со счетом 2:10 по сумме двух матчей, большинство фанатов английской команды потребовали ухода француза.

«Болельщики имеют огромное влияние. Я приму к сведению все моменты, все мнения. Да, это не самый важный фактор при принятии решения о будущем, но он, конечно, повлияет. Я честно тружусь уже 20 лет, чтобы приносить болельщикам радость. Когда мы проигрываем, понимаю, что я этого не делаю. Я не хочу судить, я делаю ежедневную работу с преданностью. Нужно выслушивать разные мнения.

Мое наследие? Я не работаю на свой имидж, я с полной приверженностью работаю для клуба. Меня не особо беспокоить, что обо мне будут думать. Думаю, что я показывал клубу свою любовь, свою преданность, принимая верные решения. Я продолжу делать это, уважая ценности, которые для меня важны», – сказал специалист.

Контракт Венгера с «Арсеналом» истекает летом текущего года.