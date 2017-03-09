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    Венгер пообещал принять во внимание мнение болельщиков, когда будет определяться со своим будущим

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался о своем будущем в лондонском клубе. По словам специалиста, он примет во внимание мнение болельщиков, когда будет решать, оставаться в стане «канониров» или нет. Напомним, после поражения от «Баварии» в розыгрыше Лиги чемпионов со счетом 2:10 по сумме двух матчей, большинство фанатов английской команды потребовали ухода француза.

    «Болельщики имеют огромное влияние. Я приму к сведению все моменты, все мнения. Да, это не самый важный фактор при принятии решения о будущем, но он, конечно, повлияет. Я честно тружусь уже 20 лет, чтобы приносить болельщикам радость. Когда мы проигрываем, понимаю, что я этого не делаю. Я не хочу судить, я делаю ежедневную работу с преданностью. Нужно выслушивать разные мнения.

    Мое наследие? Я не работаю на свой имидж, я с полной приверженностью работаю для клуба. Меня не особо беспокоить, что обо мне будут думать. Думаю, что я показывал клубу свою любовь, свою преданность, принимая верные решения. Я продолжу делать это, уважая ценности, которые для меня важны», – сказал специалист.

    Контракт Венгера с «Арсеналом» истекает летом текущего года.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    09.03.2017 19:41
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 10 марта 2017, 10:16

      Когда у Юргена Клоппа не пошло дело в Дортмунде, он принял истинно мужское решение и сказал: Я ухожу!
      А ситуация с Венгером напоминает старческий маразм и ничего более.

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    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 10 марта 2017, 08:29

      в Реал переходи чтобы выиграть ЛЧ! ))

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