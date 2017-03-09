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    Энрике: «Посвящаю эту победу всем тем, кто верил в нас после поражения в Париже»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ». Напомним, каталонцы одержали победу по сумме двух матчей со счетом 6:5.

    «Мы все продолжали верить в наш успех по итогам противостояния. В сегодняшней игре было много риска, но это дало результат. Главным для нас сегодня была эффективность. Не думаю, что другие четвертьфиналисты рады нас видеть в следующим раунде Лиги чемпионов, но у всех команд будут шансы выиграть трофей. Эта победа посвящена всем тем, кто верил в нас с первого матча противостояния с «ПСЖ», когда мы уступили 0:4», – заявил специалист.

    Напомним, «Барселона» стала первой командой в Лиге чемпионов в истории, которая смогла пройти в следующий этап, проиграв первую встречу со счетом 0:4.

    Источник: Marca

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    09.03.2017 01:38
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +161

      adekvat 9 марта 2017, 10:22

      Невозможное возможно.

      0
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      Рейтинг: +617

      nelez 9 марта 2017, 09:54

      Эмери расчитал все , кроме судьи. Второе пенальти не было. И первое 30 на 70 ,гол роберто оффсайд. Но так или иначе каталонцы дрались , в истории остается счет. С победой всех болельшиков барселоны.

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser > nelez 9 марта 2017, 14:07

      Вот ты укуренный))
      Какой гол Роберто оффсайд?
      Роберто НЕ БЫЛ В ОФСАЙДЕ, был другой игрок. Это называется пассивный офсайд.
      "Если игрок, находящийся в пассивном офсайде, не влияет на развитие атаки (проще говоря не участвуя в ней) , рэфери или лайнсмен имеют право проигнорировать это нарушение и не останавливать игру. "

      Что тебе не так с первым пенальти?) Защитник, вступив в контакт с Неймаром завалил его на газон, прервав атаку в штрафной)

      -1
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 9 марта 2017, 09:50

      Мы верили

      0
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 9 марта 2017, 09:22

      Я бы на месте Эмери подал в отставку... Я просто охренел от того, как могут обосраться люди при виде бегущей Барселоны! ПСЖ сами проиграли, так трусливо себя вести мужчины не должны, мне было очень стыдно смотреть на это. Несколько раз комментаторы повторяли, что эиоции Эмери не помешали бы команде. Пара человек искренне хотела победить, но остальная масса тупо наложила в штаны и с ужасом ждали своей судьбы, которая ответила им взаимностью и жестко трахнула.

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 марта 2017, 09:16

      а интересно после этого реванша не изменит ли Энрике своего мнения по поводу ухода из команды

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 9 марта 2017, 08:09

      Это невероятно

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      Рейтинг: +276

      Black77718 9 марта 2017, 08:08

      Етить колотить вот так 8 марта!Теперь понятно чей день)Псж преподнесли подарок,мир никогда не будет прежним)

      1
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      Рейтинг: +14

      JenekZX 9 марта 2017, 07:59

      Второго пенальти не было. С первым все по делу. Да не повезло защитнику упасть, но Неймара он сбил, не умышленно, но сбил. ПСЖ не было в первом тайме, как не было барсы в первом матче. Не надо все сваливать на судью.

      4
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      Рейтинг: +87

      Icemennn 9 марта 2017, 07:04

      Но, согласитесь, это было нечто !!! ))

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 9 марта 2017, 07:04

      От такого удара ПСЖ не оправится, Монако выиграет чемпионат.

      -1
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