Энрике: «Посвящаю эту победу всем тем, кто верил в нас после поражения в Париже»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ». Напомним, каталонцы одержали победу по сумме двух матчей со счетом 6:5.

«Мы все продолжали верить в наш успех по итогам противостояния. В сегодняшней игре было много риска, но это дало результат. Главным для нас сегодня была эффективность. Не думаю, что другие четвертьфиналисты рады нас видеть в следующим раунде Лиги чемпионов, но у всех команд будут шансы выиграть трофей. Эта победа посвящена всем тем, кто верил в нас с первого матча противостояния с «ПСЖ», когда мы уступили 0:4», – заявил специалист.

Напомним, «Барселона» стала первой командой в Лиге чемпионов в истории, которая смогла пройти в следующий этап, проиграв первую встречу со счетом 0:4.