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  • Энрике: «Посвящаю эту победу всем тем, кто верил в нас после поражения в Париже»

Энрике: «Посвящаю эту победу всем тем, кто верил в нас после поражения в Париже»

9 марта 2017, 01:38
30

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ». Напомним, каталонцы одержали победу по сумме двух матчей со счетом 6:5.

«Мы все продолжали верить в наш успех по итогам противостояния. В сегодняшней игре было много риска, но это дало результат. Главным для нас сегодня была эффективность. Не думаю, что другие четвертьфиналисты рады нас видеть в следующим раунде Лиги чемпионов, но у всех команд будут шансы выиграть трофей. Эта победа посвящена всем тем, кто верил в нас с первого матча противостояния с «ПСЖ», когда мы уступили 0:4», – заявил специалист.

Напомним, «Барселона» стала первой командой в Лиге чемпионов в истории, которая смогла пройти в следующий этап, проиграв первую встречу со счетом 0:4.

Источник: Marca
Лига чемпионов Барселона ПСЖ Энрике Луис
Комментарии (30)
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Nykolia
1489013646
Все кто не любит Барсу теперь замолкли.Они доказали,что лучшие
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Zeff
1489017333
С таким судьёй, грех не выиграть. Вот такие рекорды у Барселоны. Надеюсь Бавария их накажет.
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FCZenit1990
1489031380
А пенальти то не было судья продай свисток купи очки
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la verdad
1489031880
Таких лохов как псж поискать :)))))))
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ДСА
1489032252
От такого удара ПСЖ не оправится, Монако выиграет чемпионат.
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JenekZX
1489035596
Второго пенальти не было. С первым все по делу. Да не повезло защитнику упасть, но Неймара он сбил, не умышленно, но сбил. ПСЖ не было в первом тайме, как не было барсы в первом матче. Не надо все сваливать на судью.
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Black77718
1489036114
Етить колотить вот так 8 марта!Теперь понятно чей день)Псж преподнесли подарок,мир никогда не будет прежним)
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bumer_moscow
1489036152
Это невероятно
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Smekaev
1489040566
Я бы на месте Эмери подал в отставку... Я просто охренел от того, как могут обосраться люди при виде бегущей Барселоны! ПСЖ сами проиграли, так трусливо себя вести мужчины не должны, мне было очень стыдно смотреть на это. Несколько раз комментаторы повторяли, что эиоции Эмери не помешали бы команде. Пара человек искренне хотела победить, но остальная масса тупо наложила в штаны и с ужасом ждали своей судьбы, которая ответила им взаимностью и жестко трахнула.
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nelez
1489042491
Эмери расчитал все , кроме судьи. Второе пенальти не было. И первое 30 на 70 ,гол роберто оффсайд. Но так или иначе каталонцы дрались , в истории остается счет. С победой всех болельшиков барселоны.
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