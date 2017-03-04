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    Оздоев: «Уход из «Рубина» – моя инициатива»

    Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев, на правах аренды ставший игроком «Терека», заявил, что стал инициатором собственного ухода из казанского клуба. Отметим, что соглашение с 24-летним россиянином не предусматривает права последующего выкупа.

    – Что стало решающим фактором в уходе из «Рубина»? Возможность вернуться в Грозный или игровая практика перед Кубком конфедераций?

    – Регулярную игровую практику мне никто не гарантировал. Все будет зависеть только от моей работы. Есть главный тренер – он решит, готов ли я выходить в основном составе. Уход из «Рубина» – моя инициатива. Ситуация была непростой: Хави Грасия отказывался меня отпускать. В последнем разговоре с ним мне удалось объяснить, что на данном этапе мне нужно время, и мы сошлись на том, что лучше будет покинуть команду.

    Напомним, Оздоев принадлежит «Рубину» с 2015 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за казанский клуб в РФПЛ девять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    Источник: ФАН

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    04.03.2017 01:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25

      danielgrator 4 марта 2017, 09:48

      Жаль, что такой хороший игрок уходит...(

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