Тухель: «Понимали трудность игры во Фрайбурге, поэтому победа еще более ценна»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» прокомментировал выездную победу над «Фрайбургом» (3:0) в матче 22-го тура чемпионата Германии.

«Мы очень довольны сегодняшней игрой. Футболисты заслуживают огромных комплиментов. Команда отлично сыграла во всех зонах, показав необходимую концентрацию и силу духа. Готовясь в матчу, мы понимали трудность игры во Фрайбурге, поэтому данная победа еще более ценна и мы чувствуем себя прекрасно. Это большой шаг вперед для нас. Благодарю свою команду», — сказал 43-летний специалист.

Дубль нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга в данном матче позволил габонцу сравняться с Робертом Левандовским по количеству голов за клуб.

Дортмундцы занимают третью строчку в турнирной таблице.