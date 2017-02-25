«Зенит» дозаявил 19-летнего англичанина

«Зенит» дозаявил для участия во второй части сезона в российской Премьер-лиге английского полузащитника Джейкоба Гэбриэла Гардинера-Смита. 19-летний футболист будет выступать за сине-бело-голубых под 44-м номером. Стоит отметить, что этой зимой он проходил просмотр с молодежной командой «Зенита» и произвел хорошее впечатление на тренеров. В 2013 году Гардинер-Смит стажировался в академии московского «Спартака», где успел провести несколько матчей. Затем он в течение нескольких месяцев работал в СДЮШ ЦСКА.

Известно, что молодой англичанин также проходил сборы с лондонским «Арсеналом», «Редингом» и «Уотфордом».