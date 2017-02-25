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«Зенит» дозаявил 19-летнего англичанина

25 февраля 2017, 01:20
12

«Зенит» дозаявил для участия во второй части сезона в российской Премьер-лиге английского полузащитника Джейкоба Гэбриэла Гардинера-Смита. 19-летний футболист будет выступать за сине-бело-голубых под 44-м номером. Стоит отметить, что этой зимой он проходил просмотр с молодежной командой «Зенита» и произвел хорошее впечатление на тренеров. В 2013 году Гардинер-Смит стажировался в академии московского «Спартака», где успел провести несколько матчей. Затем он в течение нескольких месяцев работал в СДЮШ ЦСКА.

Известно, что молодой англичанин также проходил сборы с лондонским «Арсеналом», «Редингом» и «Уотфордом».

Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (12)
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BrezAndr
1487975894
Интересно...
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Супермачо
1487977329
Шпион какой-то, везде нос суёт и нигде не задерживается. )
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swot1205
1487991800
А потом ноют что нет своих молодых и перспективных. Сами же не даете им шанса. Нафиг англичанину платить. Был бы хороший из дома бы не уехал.зенит как всегда народные деньги тратит не считая.
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Garrincha58
1487994564
противно вообще читать такие новости когда то лет 5 назад точно так же говорили про Джорджевича ну и где он сейчас полирует золотую лавку Зенита
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spaike
1487996522
Не понимаю я такой трансферной политики Зенита которая ведется последние несколько лет в отношении молодых игроков. Зачем покупать непримечательных молодых игроков из-за рубежа если есть свои игроки ни чем не хуже, и для чего покупаются игроки в возрасте 23-26 лет если пробиться в основу они явно не смогут, а в Зените-2 могли бы поиграть более молодые игроки.
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la verdad
1487998151
А на хрен тогда нужна академия зенита???
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shinnik
1487998300
На Губочана похож.. Внешне,правда..Ну,хоть так,слава Богу.) Опять же папа-член Парламента..
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ZENIT-59
1488008449
ZENIT-59:А где же наши футбольные академии?Молодые иностранцы занимают места наших воспитанников.Зачем работают "зенит" и "смена" Совершенно непонятна политика клуба на трансферном рынке
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kto eto
1488023820
Нынешние звёзды не вечны. Надо молодёжь развивать.
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Nevsky_RU
1488058599
в середину поляны народу уже больше чем нужно... где защитники?? Нету - дно, Кришито несколько лет играл на фланге, Ломбертсу тренер не доверяет, да и сдал он уже заметно, Новосельцев вечный больной хромой и т.д.. А Зенит 100500го полузащитника приобретает. Да и еще один нап не помешал бы. Дзюба сколько забивает, столько же и лажает. Кержа не выпускают, Джорджевич особо не прогрессирует. Кокорин так это вообще без комментариев. Итого полтора напа в команде, а если травмы?....
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