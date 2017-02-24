Моуринью недоволен тем, что «Манчестер Юнайтед» попал на «Ростов» в 1/8 финала Лиги Европы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказал недовольство по итогам жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, соперником англичан станет «Ростов».

«Плохая жеребьевка по всем статьям. Во-первых, нас ожидает долгий перелет в непростой период для «Манчестер Юнайтед». Во-вторых, плохая жеребьевка, потому что нам будет противостоять непростой соперник. Они сильно проявили себя в Лиге чемпионов. «Ростов» хорошо обороняется, хорош в физическом плане, но мы найдем способ, как обыграть их», – сказал специалист.

Первая встреча состоится 9 марта в Ростове-на-Дону.