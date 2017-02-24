Лига Европы. Гол Кабрала «Шахтеру» в дополнительное время вывел «Сельту» в 1/8 финала

Фигня какая-та! Четаю -" Донецкий «Шахтер» не сумел пробиться в 1/8 финала Лиги Европы. После выездной победы 1:0 ..... (далее по тексту автора) - "украинский клуб дома уступил..." Я просто не проссала, что там за команда на поле вышла - "Шахтёр" Донецк, "Шахтар" Львiв, или "Шахтари" Украинск ?... Конечно, обидно за Донецк, Пятовск, Луганск, Луческ, Славянск.... Прорвёмся! Ничего личного, просто дура я такая футбольная....
Донецкий «Шахтер» не сумел пробиться в 1/8 финала Лиги Европы. После выездной победы 1:0 в первой встрече стадии 1/16 украинский клуб дома уступил «Сельте» со счетом 0:2. Яго Аспас реализовал пенальти на первой добавленной минуте, а Густаво Кабрал отличился в дополнительное время.
Голы: 0:1 — Аспас (с пенальти), 90+1; 0:2 — Кабрал, 108.