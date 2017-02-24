Лига Европы. Гол Кабрала «Шахтеру» в дополнительное время вывел «Сельту» в 1/8 финала

Донецкий «Шахтер» не сумел пробиться в 1/8 финала Лиги Европы. После выездной победы 1:0 в первой встрече стадии 1/16 украинский клуб дома уступил «Сельте» со счетом 0:2. Яго Аспас реализовал пенальти на первой добавленной минуте, а Густаво Кабрал отличился в дополнительное время.

Шахтер — Сельта — 0:0

Голы: 0:1 — Аспас (с пенальти), 90+1; 0:2 — Кабрал, 108.

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