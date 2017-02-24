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    Лига Европы. Гол Кабрала «Шахтеру» в дополнительное время вывел «Сельту» в 1/8 финала

    Донецкий «Шахтер» не сумел пробиться в 1/8 финала Лиги Европы. После выездной победы 1:0 в первой встрече стадии 1/16 украинский клуб дома уступил «Сельте» со счетом 0:2. Яго Аспас реализовал пенальти на первой добавленной минуте, а Густаво Кабрал отличился в дополнительное время.

    Шахтер — Сельта — 0:0

    Голы: 0:1 — Аспас (с пенальти), 90+1; 0:2 — Кабрал, 108.

    Результаты Лиги Европы

    Календарь Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.02.2017 01:35
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 24 февраля 2017, 04:12

      Фигня какая-та! Четаю -" Донецкий «Шахтер» не сумел пробиться в 1/8 финала Лиги Европы. После выездной победы 1:0 ..... (далее по тексту автора) - "украинский клуб дома уступил..." Я просто не проссала, что там за команда на поле вышла - "Шахтёр" Донецк, "Шахтар" Львiв, или "Шахтари" Украинск ?... Конечно, обидно за Донецк, Пятовск, Луганск, Луческ, Славянск.... Прорвёмся! Ничего личного, просто дура я такая футбольная....

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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder > GoLenaStop 24 февраля 2017, 05:46

      веселишь :)

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > GoLenaStop 24 февраля 2017, 19:20

      ни фига себе...)))))

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      Рейтинг: +147

      super.zenitchik > GoLenaStop 25 февраля 2017, 22:07

      Симпатичная куколка, но опущенная.

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 24 февраля 2017, 01:43

      Неожиданный результат...

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      Рейтинг: +201

      falanor 24 февраля 2017, 01:38

      Пятов в таком то возрасте и такую ошибку совершил.... зачем он вообще выбегал? стой на воротах и все. там мяч уходил и игрок Сельты бы с острого угла много че не сделал. а он с таким то опытом и явно в ноги прыгать на 98 минуте.... жалко только Срна если честно

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > falanor 24 февраля 2017, 01:42

      Думаю это нервы...

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      Рейтинг: +201

      falanor > ЖОРРО 24 февраля 2017, 02:33

      ну опять же. в таком то возрасте с таким то опытом. такого не должно быть случаться с игроком такого уровня

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      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop > falanor 24 февраля 2017, 04:45

      Хи, такое с возрастом со многими случается. Жаль, конечно. Увы, это переоценка своих сил, и ещё - тот самый недостаток опыта в воротах. Объяснить языком или Вы сразу встанете? Готова забить в ваши ворота.....Пятов -лучший! Не цепляйте его .Хи.

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > falanor 24 февраля 2017, 19:20

      согласен)

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