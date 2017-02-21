В УЕФА заверяют, что на матче «Фенербахче» – «Краснодар» не будет проблем с безопасностью

В УЕФА не сомневаются в том, что на ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Фенербахче» – «Краснодар» турецкая сторона сможет обеспечить высокий уровень безопасности.

«Мы уверены в том, что принимающая сторона и местные органы полиции предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности игроков, официальных лиц и зрителей на этом матче», – гласит заявление пресс-службы УЕФА.

Напомним, что ответная встреча состоится 22 февраля в Стамбуле. В первой игре россияне выиграли со счетом 1:0.