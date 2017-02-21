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    В УЕФА заверяют, что на матче «Фенербахче» – «Краснодар» не будет проблем с безопасностью

    В УЕФА не сомневаются в том, что на ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Фенербахче»«Краснодар» турецкая сторона сможет обеспечить высокий уровень безопасности.

    «Мы уверены в том, что принимающая сторона и местные органы полиции предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности игроков, официальных лиц и зрителей на этом матче», – гласит заявление пресс-службы УЕФА.

    Напомним, что ответная встреча состоится 22 февраля в Стамбуле. В первой игре россияне выиграли со счетом 1:0.

    Источник: ТАСС

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    21.02.2017 09:51
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +13316

      Михайловский Технарь 21 февраля 2017, 17:07

      Удачи. Вперед Краснодар

      0
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      Рейтинг: +790

      denisov 21 февраля 2017, 16:54

      Вперед Краснодар!

      1
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      Рейтинг: +345

      zadira56 21 февраля 2017, 15:44

      Удачи!

      0
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      Рейтинг: +57

      витёчек 21 февраля 2017, 12:48

      лучше бы они были уверены в проходе краснодара

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 21 февраля 2017, 11:51

      Да, только обе команды п..ы судьям -полякам наваляют..

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 21 февраля 2017, 11:39

      По первым минутам будет многое понятно.Будут играть на ничью - проиграют.Надо играть на победу и встречать высоко, и ни в коем случае не отсиживаться в обороне.На беспорядки плевать - разберутся!

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      Рейтинг: +762

      sprint5 21 февраля 2017, 11:27

      бабка надвое сказала

      0
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      Рейтинг: +169

      TY13R 21 февраля 2017, 11:20

      не едьте лучше на выезд!))

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 21 февраля 2017, 10:09

      Турция - такое проблемное государство. Почему его до сих пор не выкинут изо всех организаций? Там же теракты вечно, болельщики себя ведут как животные. Ну сколько можно терпеть?

      2
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      Рейтинг: +120

      agil > bset 21 февраля 2017, 10:18

      проблема в том что сами полицейские там разделены на три фронта бешикташ фенербахче и галатасарай... и никто не хочеть успеха чужой команде ....просто не знают как эту проблему решать

      0
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