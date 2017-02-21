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  • В УЕФА заверяют, что на матче «Фенербахче» – «Краснодар» не будет проблем с безопасностью

В УЕФА заверяют, что на матче «Фенербахче» – «Краснодар» не будет проблем с безопасностью

21 февраля 2017, 09:51
10

В УЕФА не сомневаются в том, что на ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Фенербахче»«Краснодар» турецкая сторона сможет обеспечить высокий уровень безопасности.

«Мы уверены в том, что принимающая сторона и местные органы полиции предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности игроков, официальных лиц и зрителей на этом матче», – гласит заявление пресс-службы УЕФА.

Напомним, что ответная встреча состоится 22 февраля в Стамбуле. В первой игре россияне выиграли со счетом 1:0.

Источник: ТАСС
Лига Европы Фенербахче Краснодар
Комментарии (10)
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bset
1487660975
Турция - такое проблемное государство. Почему его до сих пор не выкинут изо всех организаций? Там же теракты вечно, болельщики себя ведут как животные. Ну сколько можно терпеть?
Ответить
TY13R
1487665219
не едьте лучше на выезд!))
Ответить
sprint5
1487665679
бабка надвое сказала
Ответить
Gullit 76
1487666363
По первым минутам будет многое понятно.Будут играть на ничью - проиграют.Надо играть на победу и встречать высоко, и ни в коем случае не отсиживаться в обороне.На беспорядки плевать - разберутся!
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shinnik
1487667095
Да, только обе команды п..ы судьям -полякам наваляют..
Ответить
витёчек
1487670488
лучше бы они были уверены в проходе краснодара
Ответить
zadira56
1487681086
Удачи!
Ответить
denisov
1487685262
Вперед Краснодар!
Ответить
Михайловский Технарь
1487686041
Удачи. Вперед Краснодар
Ответить
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