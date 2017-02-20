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    Президент «Барселоны»: «Склоняемся к варианту продления контракта с Энрике»

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу выразил мнение, что руководство каталонского клуба намерено продлить контракт с главным тренером команды Луисом Энрике, несмотря на слухи о его возможном уходе.

    «Мы проведем переговоры с Луисом Энрике грядущим апрелем. В приоритете «Барселоны» – продление контракта, запасного плана у нас нет», – сказал Бартомеу.

    Напомним, ранее сообщалось, что «Барселону» может возглавить Юрген Клопп. На данный момент каталонский клуб занимает в турнирной таблице Примеры третье место, имея в активе 48 очков.

    Источник: Twitter

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    20.02.2017 00:06
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 20 февраля 2017, 10:11

      В нынешней Барсе тренер лишь разменная монета. Все игровые проблемы исчезнут когда Месси подпишет новый контракт.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 20 февраля 2017, 06:28

      Клопп видимо послал его на три буквы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 20 февраля 2017, 05:19

      То есть Месси будут продавать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 20 февраля 2017, 00:51

      правильно

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 20 февраля 2017, 00:49

      Последнее время Барсе победы даются не легко.
      Что творится?

      0
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      ...
      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 > DeStar 20 февраля 2017, 01:30

      Все бы ничего,дружище.Да вот игра с 18 командой примеры.Которая и на Камп Ноу до этого не была ни разу.Ну разве что в качестве туристов.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 20 февраля 2017, 00:33

      Походу призидент мадридец... После ничейки сегодня... барса распадет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 20 февраля 2017, 00:23

      Ну и дурак!Ему команда не подчиняется!Будете менять состав?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      Александр Домаза 20 февраля 2017, 00:17

      лучше не надо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1423

      Parham 20 февраля 2017, 00:13

      ВОТ ЭТО БОМБА!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1423

      Parham > Parham 20 февраля 2017, 00:15

      Особенно если матч в ляйве закончится в ничью!!!

      0
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