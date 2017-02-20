Президент «Барселоны»: «Склоняемся к варианту продления контракта с Энрике»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу выразил мнение, что руководство каталонского клуба намерено продлить контракт с главным тренером команды Луисом Энрике, несмотря на слухи о его возможном уходе.

«Мы проведем переговоры с Луисом Энрике грядущим апрелем. В приоритете «Барселоны» – продление контракта, запасного плана у нас нет», – сказал Бартомеу.

Напомним, ранее сообщалось, что «Барселону» может возглавить Юрген Клопп. На данный момент каталонский клуб занимает в турнирной таблице Примеры третье место, имея в активе 48 очков.