Тухель: «Боруссия» вполне заслужила выход в четвертьфинал»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель считает, что его команда заслуженно вышла в четвертьфинал Кубка Германии. В следующей стадии турнира «Боруссия» встретится с клубом «Шпортфройнде Зиген».

«Я не рассчитывал на то, что мы сможем создать столько голевых моментов в этой встрече. Но «Боруссии» не хватает завершающего удара при окончании атаки. Это бы значительно упрощало задачу решать исход матчей в свою пользу.

В серии пенальти шансы соперников на успех всегда равны. Но «Боруссия» вполне заслужила выход в четвертьфинал», – сказал Тухель.

В матче 1/8 финала Кубка Германии «Боруссия» – «Герта» основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти удачливее оказались хозяева – 3:2.