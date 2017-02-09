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  • Тухель: «Боруссия» вполне заслужила выход в четвертьфинал»

Тухель: «Боруссия» вполне заслужила выход в четвертьфинал»

9 февраля 2017, 08:54

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель считает, что его команда заслуженно вышла в четвертьфинал Кубка Германии. В следующей стадии турнира «Боруссия» встретится с клубом «Шпортфройнде Зиген».

«Я не рассчитывал на то, что мы сможем создать столько голевых моментов в этой встрече. Но «Боруссии» не хватает завершающего удара при окончании атаки. Это бы значительно упрощало задачу решать исход матчей в свою пользу.

В серии пенальти шансы соперников на успех всегда равны. Но «Боруссия» вполне заслужила выход в четвертьфинал», – сказал Тухель.

В матче 1/8 финала Кубка Германии «Боруссия» – «Герта» основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти удачливее оказались хозяева – 3:2.

Источник: Goal.com
Германия. Кубок Боруссия Д Тухель Томас
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