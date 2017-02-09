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    Тухель: «Боруссия» вполне заслужила выход в четвертьфинал»

    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель считает, что его команда заслуженно вышла в четвертьфинал Кубка Германии. В следующей стадии турнира «Боруссия» встретится с клубом «Шпортфройнде Зиген».

    «Я не рассчитывал на то, что мы сможем создать столько голевых моментов в этой встрече. Но «Боруссии» не хватает завершающего удара при окончании атаки. Это бы значительно упрощало задачу решать исход матчей в свою пользу.

    В серии пенальти шансы соперников на успех всегда равны. Но «Боруссия» вполне заслужила выход в четвертьфинал», – сказал Тухель.

    В матче 1/8 финала Кубка Германии «Боруссия» – «Герта» основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти удачливее оказались хозяева – 3:2.

    Источник: Goal.com

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    09.02.2017 08:54
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