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  • Агент Гризманна считает переход в «МЮ» идеальным сценарием с точки зрения коммерции

Агент Гризманна считает переход в «МЮ» идеальным сценарием с точки зрения коммерции

6 февраля 2017, 19:10
3

Агент по маркетингу Себастьен Бельэнконтр, представляющий интересы нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна, высказал мнение о возможном переходе игрока в «Манчестер Юнайтед». По словам представителя, игроку подошел бы также французский «ПСЖ».

«Когда я читаю новости о возможном переходе Антуана в «Манчестер Юнайтед», у меня появляется ощущение, что это идеальный сценарий с точки зрения коммерции. Гризманн играл бы в бывшем клубе Дэвида Бекхэма, который является его кумиром и носил на спине тот же номер. Помимо спортивной составляющей, «ПСЖ» был бы интересным вариантом на уровне Франции, но Антуан уже вышел на международную орбиту», – заявил агент.

Напомним, ранее сообщалось, что «красные дьяволы» готовы потратить на покупку футболиста порядка 80 миллионов евро.

Источник: 101greatgoals.com
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Атлетико Манчестер Юнайтед Бекхэм Дэвид Гризманн Антуан
Комментарии (3)
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Gullit 76
1486399117
Симеоне в Атлетико достиг потолка с этим клубом.Они и так прыгнули выше головы.Чтобы выиграть что-то большее Гризману и самому Симеоне надо уходить в топ клуб(не по результату а по определению)Порто даже больше Атлетико сделал выиграв Лигу Чемп, но топ клубом тоже не стать!
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oreshko
1486407997
Со всех точек зрения идеальный вариант.
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Gr1goRush
1486408837
Идеально с точки зрения коммерции... а игры? Впишется ли француз - это еще вопрос.
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