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    Агент Гризманна считает переход в «МЮ» идеальным сценарием с точки зрения коммерции

    Агент по маркетингу Себастьен Бельэнконтр, представляющий интересы нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна, высказал мнение о возможном переходе игрока в «Манчестер Юнайтед». По словам представителя, игроку подошел бы также французский «ПСЖ».

    «Когда я читаю новости о возможном переходе Антуана в «Манчестер Юнайтед», у меня появляется ощущение, что это идеальный сценарий с точки зрения коммерции. Гризманн играл бы в бывшем клубе Дэвида Бекхэма, который является его кумиром и носил на спине тот же номер. Помимо спортивной составляющей, «ПСЖ» был бы интересным вариантом на уровне Франции, но Антуан уже вышел на международную орбиту», – заявил агент.

    Напомним, ранее сообщалось, что «красные дьяволы» готовы потратить на покупку футболиста порядка 80 миллионов евро.

    Источник: 101greatgoals.com

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    06.02.2017 19:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +66

      Gr1goRush 6 февраля 2017, 22:20

      Идеально с точки зрения коммерции... а игры? Впишется ли француз - это еще вопрос.

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      Рейтинг: +32

      oreshko 6 февраля 2017, 22:06

      Со всех точек зрения идеальный вариант.

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 6 февраля 2017, 19:38

      Симеоне в Атлетико достиг потолка с этим клубом.Они и так прыгнули выше головы.Чтобы выиграть что-то большее Гризману и самому Симеоне надо уходить в топ клуб(не по результату а по определению)Порто даже больше Атлетико сделал выиграв Лигу Чемп, но топ клубом тоже не стать!

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