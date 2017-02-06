Агент Гризманна считает переход в «МЮ» идеальным сценарием с точки зрения коммерции

Агент по маркетингу Себастьен Бельэнконтр, представляющий интересы нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна, высказал мнение о возможном переходе игрока в «Манчестер Юнайтед». По словам представителя, игроку подошел бы также французский «ПСЖ».

«Когда я читаю новости о возможном переходе Антуана в «Манчестер Юнайтед», у меня появляется ощущение, что это идеальный сценарий с точки зрения коммерции. Гризманн играл бы в бывшем клубе Дэвида Бекхэма, который является его кумиром и носил на спине тот же номер. Помимо спортивной составляющей, «ПСЖ» был бы интересным вариантом на уровне Франции, но Антуан уже вышел на международную орбиту», – заявил агент.

Напомним, ранее сообщалось, что «красные дьяволы» готовы потратить на покупку футболиста порядка 80 миллионов евро.