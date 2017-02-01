Пайет о возвращении в «Марсель»: «У меня побежали мурашки по коже»

Полузащитник «Марселя» Димитри Пайет рассказал о том, каким выдалось его возвращение в французский клуб.

Напомним, что вчера футболист впервые после возвращения вышел на поле в футболке французского клуба. Хавбек сыграл в матче 1/16 финала Кубка Франции против «Лиона» (2:1).

«Велодром» по-прежнему такой же, как он был, когда я его покинул. Что я чувствовал, когда выходил на поле? У меня побежали мурашки по коже», – сказал он.

Напомним, что Пайет перешел в «Марсель» из «Вест Хэма».