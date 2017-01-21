Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бундеслига. Дубль Левандовски принес «Баварии» гостевую победу над «Фрайбургом»

    В первом матче 17-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» в самой концовке встречи сумела дожать «Фрайбург». Дублем в составе мюнхенской команды отметился польский нападающий Роберт Левандовски.

    Уже на 4-й минуте поединка хозяева открыли счет усилиями полузащитника Яника Хаберера, однако еще до перерывы Левандовски успел восстановить равновесие, а в компенсированное время принес волевую победу своей команде.

    Таким образом, «Бавария» набирает 42 очка и утверждается в роли лидера, «Фрайбург» с 23 очками в активе идет восьмым в турнирной таблице.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 17-й тур

    Фрайбург – Бавария – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Хаберер – 4, 1:1 – Левандовски – 35, 1:2 – Левандовски – 90+1.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.01.2017 00:28
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 21 января 2017, 09:14

      повезло баварии,фрайбург тоже хорошо играл

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 21 января 2017, 09:07

      Всех с победой, хоть и валидольной))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +410

      iron_Savior > zatonn 21 января 2017, 11:58

      после перерыва Бавария всегда не ахти как играет

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn > iron_Savior 21 января 2017, 12:05

      Согласен, главное чтобы к главным играм в хорошей форме были!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 21 января 2017, 09:05

      Бились до конца!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 21 января 2017, 09:03

      Играют до последней секунды! Молодцы!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 21 января 2017, 08:00

      Едва чуда не случилось.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 21 января 2017, 01:11

      Жаль Фрайбург...Бились на славу...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 21 января 2017, 00:49

      хе спартак чемпион гуляйте

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 21 января 2017, 00:40

      Не без везения

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      PAVLODAR 21 января 2017, 00:37

      Настоящий профессионал !

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11