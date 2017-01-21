Бундеслига. Дубль Левандовски принес «Баварии» гостевую победу над «Фрайбургом»

В первом матче 17-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» в самой концовке встречи сумела дожать «Фрайбург». Дублем в составе мюнхенской команды отметился польский нападающий Роберт Левандовски.

Уже на 4-й минуте поединка хозяева открыли счет усилиями полузащитника Яника Хаберера, однако еще до перерывы Левандовски успел восстановить равновесие, а в компенсированное время принес волевую победу своей команде.

Таким образом, «Бавария» набирает 42 очка и утверждается в роли лидера, «Фрайбург» с 23 очками в активе идет восьмым в турнирной таблице.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 17-й тур

Фрайбург – Бавария – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Хаберер – 4, 1:1 – Левандовски – 35, 1:2 – Левандовски – 90+1.

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