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    Источник: Оздоев никогда не входил в трансферные цели «Зенита»

    «Зенит» не собирается приобретать у «Рубина» полузащитника Магомеда Оздоева. Более того, 24-летний игрок никогда не входил в трансферные цели петербургского клуба. На днях появилась информация, что сине-бело-голубые намерены заполучить футболиста казанцев на замену хавбеку Артуру Юсупову.

    «Никогда среди трансферных целей «Зенита» не значилась фамилия Оздоева. Тренерский штаб удовлетворен Юсуповым. Более того, в своем интервью после матча с АЗ Мирча Луческу даже признался в том, что ошибался, не ставя в состав Артура», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.

    В нынешнем розыгрыше РФПЛ Оздоев провел девять поединков. На счету Юсупова 10 матчей, один гол и одна результативная передача.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.01.2017 15:27
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