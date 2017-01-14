Источник: Оздоев никогда не входил в трансферные цели «Зенита»

«Зенит» не собирается приобретать у «Рубина» полузащитника Магомеда Оздоева. Более того, 24-летний игрок никогда не входил в трансферные цели петербургского клуба. На днях появилась информация, что сине-бело-голубые намерены заполучить футболиста казанцев на замену хавбеку Артуру Юсупову.

«Никогда среди трансферных целей «Зенита» не значилась фамилия Оздоева. Тренерский штаб удовлетворен Юсуповым. Более того, в своем интервью после матча с АЗ Мирча Луческу даже признался в том, что ошибался, не ставя в состав Артура», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Оздоев провел девять поединков. На счету Юсупова 10 матчей, один гол и одна результативная передача.