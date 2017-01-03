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    Моуринью о судействе в матче с «Вест Хэмом»: «Чемпионы по неверным решениям — это мы»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал работу арбитра Майкла Дина на матче 20 тура против «Вест Хэма» (2:0). Судья засчитал гол Златана Ибрагимовича из офсайда и принял неоднозначное решение удалить Софиана Фегули.

    «Мне не жалко «Вест Хэм». Я не видел все эти спорные ситуации. И если кому-то интересно поговорить о неверных решениях, то чемпионы по неверным решениям — это мы», — сказал португалец.

    После победы над «молотобойцами» клуб из Манчестера занимает шестое место в турнирное таблице.

    Источник: BBC

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    03.01.2017 18:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 3 января 2017, 21:49

      В предыдущем матче матрас явно подсвистывал в пользу Мидлсбро, в этом свистел в 2 случаях в пользу МЮ... Некий должок вернулся... Но, честно, такой "работы" я от Дина не ожидал, обычно он в числе первых вместе с Клаттенбургом без зазрения совести топят МЮ...

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