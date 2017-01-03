Моуринью о судействе в матче с «Вест Хэмом»: «Чемпионы по неверным решениям — это мы»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал работу арбитра Майкла Дина на матче 20 тура против «Вест Хэма» (2:0). Судья засчитал гол Златана Ибрагимовича из офсайда и принял неоднозначное решение удалить Софиана Фегули.

«Мне не жалко «Вест Хэм». Я не видел все эти спорные ситуации. И если кому-то интересно поговорить о неверных решениях, то чемпионы по неверным решениям — это мы», — сказал португалец.

После победы над «молотобойцами» клуб из Манчестера занимает шестое место в турнирное таблице.