«Челси» и «Бавария» вступили в переговоры по Видалю

«Челси» начал переговорный процесс с «Баварией» по трансферу полузащитника мюнхенцев Артуро Видаля. Ранее сообщалось, что сумма вероятной сделки составит примерно 50 миллионов евро.

Напомним, 29-летний хавбек перешел в «Баварию» из «Ювентуса» в июле 2015 года. В текущем розыгрыше Бундеслиги чилиец принял участие в 14-ти встречах, записав в свой актив один забитый мяч.