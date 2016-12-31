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    «Челси» и «Бавария» вступили в переговоры по Видалю

    «Челси» начал переговорный процесс с «Баварией» по трансферу полузащитника мюнхенцев Артуро Видаля. Ранее сообщалось, что сумма вероятной сделки составит примерно 50 миллионов евро.

    Напомним, 29-летний хавбек перешел в «Баварию» из «Ювентуса» в июле 2015 года. В текущем розыгрыше Бундеслиги чилиец принял участие в 14-ти встречах, записав в свой актив один забитый мяч.

    Источник: The Sun

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    31.12.2016 09:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior 2 января 2017, 13:35

      Я надеюсь, что руководство Баварии не полные дегенераты, чтобы продавать ключевого игрока центра поля...с Кроосом уже лажанулись когда-то

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      Рейтинг: +199

      SmilingDevil 31 декабря 2016, 20:35

      Слишком крут для Челси

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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 31 декабря 2016, 10:39

      Челси он сейчас весьма кстати!

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 31 декабря 2016, 10:08

      Только ЗА!!!

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