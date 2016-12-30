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    Fox Sports: гол Мхитаряна пяткой — лучший в 2016 году

    Портал Fox Sports опубликовал материал «Футбольные награды-2016», в котором обозреватель Дэвид Вайнер выбрал лучшие моменты в футболе в уходящем году. Голом года признан точный удар Генриха Мхитаряна в матче 18 тура английской Премьер-лиги против «Сандерленда».

    Журналист уточняет, что изначальная версия статьи была написана до матча. Рабочей версией был дальний удар Джейми Варди в ворота «Ливерпуля».

    Источник: Foxsports.com

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    30.12.2016 23:34
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +50

      ANTITERROR 31 декабря 2016, 09:30

      Хорош вам ныть от зависти! Всем ясно что из офсайда! Но раз гол официально засчитан,то и претендовать может на всякое.

      0
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      Рейтинг: +3660

      АртурZaСМ 31 декабря 2016, 08:22

      Мда, гол забитый из оффсайда признан лучшим...

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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 31 декабря 2016, 00:55

      Мхитарян молодец !!!

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 31 декабря 2016, 00:37

      Гол конечно ахрененный пусть и из оффсайда... Такие голы залетают очень редко... И если брать АПЛ, именно там по-моему данная награда и вручается, то красивее гола трудно найти... А так в году по мне так лучший гол Коке в ворота барсы в ЛЧ...

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      Рейтинг: +1643

      Psih86 30 декабря 2016, 23:57

      Гол из вне игры лучший:-)...дааа,ну вы долбаебы,куда мы катимся!!!

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      Рейтинг: +12

      Romario Cortez > Psih86 31 декабря 2016, 01:44

      согласен

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