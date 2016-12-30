Fox Sports: гол Мхитаряна пяткой — лучший в 2016 году

Портал Fox Sports опубликовал материал «Футбольные награды-2016», в котором обозреватель Дэвид Вайнер выбрал лучшие моменты в футболе в уходящем году. Голом года признан точный удар Генриха Мхитаряна в матче 18 тура английской Премьер-лиги против «Сандерленда».

Журналист уточняет, что изначальная версия статьи была написана до матча. Рабочей версией был дальний удар Джейми Варди в ворота «Ливерпуля».