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    «Крылья Советов» остались довольны суммой трансфера Цаллагова в «Зенит»

    Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков прокомментировал переход Ибрагима Цаллагова в «Зенит». По словам функционера, самарский клуб остался доволен размером компенсации за уход футболиста.

    – Переговоры прошли быстро в связи с тем, что у Ибрагима был пункт об отступных. Сумма – это конфиденциальная информация, но компенсацией довольны. Цаллагов приходил к нам совсем молодым, клуб отблагодарил его за совместную работу. Можем ему только пожелать дальнейшего развития, чтобы он попал в сборную, закрепился и сыграл на чемпионате мира. Парень это заслужил.

    – У Цаллагова контракт действовал еще полгода. «Зенит» не хотел договориться о переходе сейчас, но заполучить игрока уже летом?

    – Таких переговоров не было. У него заканчивался контракт, и за полгода до его истечения любой клуб мог вести с ним переговоры. «Зенит» в корректной форме оповестил, что будет вести переговоры. Ничего закулисного не было. Встретились с футболистом, обговорили условия, а дальше – технические формальности: согласование личных условий, трансфер и подписание трудового договора.

    – «Зенит» был единственным претендентом на игрока?

    – Официальных предложений больше не поступало.

    Источник: «Советский спорт»

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    30.12.2016 18:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1009

      Krics 31 декабря 2016, 00:35

      Особенно за Новосельцева "переплатили", да и за Цаллагова админресурс включили, весь Питер за бомж -арену 10 лет расчитываться будет, так, что россияне на шару "от Озера" подгон.Быстрова так же сперли у Спартака.

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      Рейтинг: +128

      Denis199244 30 декабря 2016, 18:44

      Конечно довольны,Зенит всегда переплачивает

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