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    Ребров после матча с АЕКом плакал и боялся выходить к болельщикам «Спартака»

    Голкипер «Спартака» Артем Ребров рассказал о своих чувствах после поражения от АЕКа в домашнем матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Напомним, что красно-белые по итогам двух встреч уступили киприотам и вылетели из турнира.

    «Я думал, что мы не уйдем со стадиона после матча с АЕКом. Боялся выходить к болельщикам на улицу. Я ведь еще с Платоном был. Решили посидеть в раздевалке. Было реально не смешно...» — вспоминает Ребров.

    «Ты плакал, папа», — заявил сын вратаря Платон.

    «Ты давай там… Сейчас все тайны выдашь», – парировал Ребров.

    Источник: Чемпионат.ком

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    30.12.2016 16:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2697

      turist82 30 декабря 2016, 17:27

      Зачем такое писать? Ну допустил человек чуть слабость. Расстроился. Он в отличие от многих - переживает за команду и результат по-настоящему

      9
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      ...
      Рейтинг: +1871

      Александ1982 > turist82 2 февраля 2017, 14:38

      это лучше, чем шампанским упиваться на радостях от вылета!!!!

      0
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 30 декабря 2016, 17:23

      Ничего, следующий год в еврокубках верю будет достойным

      4
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      ...
      Рейтинг: +664

      Небесная > Dimonadze 30 декабря 2016, 22:31

      твои слова да богу в уши

      0
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