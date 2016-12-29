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    Федерация футбола Руанды запретила футболистам совершать магические ритуалы во время матчей

    Федерация футбола Руанды выступила с запретом по отношению к футболистам страны. Отныне игрокам нельзя совершать магические ритуалы во время матча.

    Такое решение было принято в результате инцидента, который произошел в одном из матчей местного чемпионата. Во встрече «Мукура Виктори» — «Райан Спортс» нападающий гостей Мусса Камара совершил таинственный ритуал у ворот соперника, а спустя несколько минут он же забил гол. Федерация приняла решение штрафовать игроков за подобные поступки на сумму около 3,5 тысяч евро.

    Источник: Mirror.co.uk

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    29.12.2016 00:31
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 29 декабря 2016, 18:19

      очень при этом сложно было не получить люлей от вратаря)))

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 29 декабря 2016, 09:52

      Не справедливо, как то угнетают религиозные чувства, у нас бы двушечку прописали или за ритуал или за его запрет

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 29 декабря 2016, 08:35

      Хорошо хоть жертвы во время матчей не приносят.

      0
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      Рейтинг: +588

      Sergil 29 декабря 2016, 06:14

      А нашей сборной такое поможет?

      1
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      Рейтинг: +22

      lokoman11111 29 декабря 2016, 01:21

      Вот бы его за сборную России заиграть , тогда же все будут трепещать

      -1
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