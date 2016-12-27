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    Гендиректор «Атлетико»: «Симеоне отработает контракт до конца»

    Генеральный директор мадридского «Атлетико» Михель Анхель Гил Марин опроверг слухи о возможном уходе Диего Симеоне по итогам текущего сезона.

    «Симеоне останется с нами как минимум до конца своего контракта. Мы хотим, чтобы он был с нами в момент открытия нового стадиона «Ванда-Метрополитано», — сказал испанец в интервью изданию AS.

    Действующий контракт тренера мадридского клуба истекает летом 2018 года, в связи с чем многие клубы заинтересованы в подписании аргентинца. Одним из наиболее вероятных вариантов считается миланский «Интер», за который Симеоне играл в период с 1997 по 1999 год.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.12.2016 23:22
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