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    IFFHS в четвертый раз подряд признала Нойера лучшим голкипером года

    Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) в четвертый раз подряд признала голкипера «Баварии» Мануэля Нойера лучшим вратарем года. Страж ворот мюнхенцев набрал 156 баллов в голосовании среди экспертов из 56-ти стран мира. Второе место досталось Джанлуиджи Буффону («Ювентус»), на третьей строчке расположился Руй Патрисиу («Спортинг»).

    Лучшие голкиперы 2016 года по версии IFFHS:

    1. Мануэль Нойер («Бавария», Германия) – 156 баллов

    2. Джанлуиджи Буффон («Ювентус», Италия) – 91

    3. Руй Патрисиу («Спортинг», Португалия) – 50

    4. Клаудио Браво («Барселона»/«Манчестер Сити», Чили) – 45

    5. Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед», Испания) – 37

    6. Ян Облак («Атлетико», Словения) – 31

    7. Уго Льорис («Тоттенхэм», Франция) – 29

    8. Кейлор Навас («Реал», Коста-Рика) – 18

    9. Тибо Куртуа («Челси», Бельгия) – 13

    10. Денис Оньянго («Мамелоди Сандаунз», Уганда) – 5

    11. Петр Чех («Арсенал», Чехия) – 4

    12. Самир Ханданович («Интер», Словения) – 2

    13. Марк-Андре тер Штеген («Барселона», Германия) – 1

    Источник: IFFHS

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    26.12.2016 18:30
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