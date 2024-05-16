Стало известно условие Тухеля для продления контракта с «Баварией»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель требует от клуба, чтобы срок действия нового договора был рассчитан как минимум до лета 2026 года. Стороны на данный момент не пришли к соглашению.

Мюнхенцы еще 21 февраля объявили, что Тухель покинет «Баварию» по завершении сезона. Однако после нового этапа переговоров и неудач в поиске нового тренера у руководства клуба появилось желание продолжить сотрудничество со специалистом.