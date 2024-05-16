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    • Стало известно условие Тухеля для продления контракта с «Баварией»

    Стало известно условие Тухеля для продления контракта с «Баварией»

    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель требует от клуба, чтобы срок действия нового договора был рассчитан как минимум до лета 2026 года. Стороны на данный момент не пришли к соглашению.

    Мюнхенцы еще 21 февраля объявили, что Тухель покинет «Баварию» по завершении сезона. Однако после нового этапа переговоров и неудач в поиске нового тренера у руководства клуба появилось желание продолжить сотрудничество со специалистом.

    • «Бавария» в текущем сезоне не выиграла ни одного титула.
    • За тур до окончания чемпионата Германии команда идет 2-й с 72 очками. У занимающего 3-е место «Штутгарта» на счету 70 очков.

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    Источник: страница Флориана Плеттенберга в соцсети X

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    Сегодня, 10:39
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    Комментарии (2)
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    mutabor0992
    1715848115
    Этот лузер еще и условия ставит?Совсем опух парниша!
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    odoon
    1715848144
    Пусть не спешат, у них есть шанс перехватить у Зенита Семака, пока тот новый контракт не подписал. А то, судя по тому, что хотят Тухлю оставить, они поставили себе цель в следующем сезоне ещё жиже обделаться, Семак им поможет.
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