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    Гинер: «Неудачное выступление в Лиге чемпионов – вина ЦСКА»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер назвал причины неудачного выступления столичной команды в нынешнем розыгрыше Лиге чемпионов. Напомним, армейцы набрали три очка в группе E и заняли последнее место.

    «В чем причина неудачного выступления ЦСКА в Лиге чемпионов? Прежде всего, в том, что летом надо было более активно поработать на трансферном рынке, добавить в команду игроков. В связи с открытием стадиона, сделать это было сложно. Думаю, все знают, какой сейчас кризис, не только в нашей стране, но и в мире. Финансово распылиться и на трансферы, и на то, чтобы достроить стадион, было очень тяжело. Так что неудачное выступление в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов – это в большей степени вина клуба», – сказал Гинер.

    Источник: Бобсоккер

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    26.12.2016 13:27
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +32

      Nehdan4ik 23 января 2017, 19:06

      не соглашусь я с тобой , чуточку можно было выделить , свободные агенты , оставить Панченко , все это пиздешь Мусу продали , и не кого не купили . Языком умеет трясти .

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 26 декабря 2016, 16:29

      А при чём тут финансы, если праздничный тортик (Панченко!) променяли на кучу дерьма (Траоре и Ионова)??? Ещё и с доплатой, между прочим... На гешефт Селюку...

      -3
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS > cska-62 26 декабря 2016, 22:06

      Точно, только из-за "потери" Панченко... Ну не надоело??? Мил человек, все уже кучу раз тебе разжевали, будь добр удали себя НА ХЕР

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > SunRomeS 27 декабря 2016, 09:47

      Тогда на сайте останутся только подобные тебе, не умеющие грамотно излагать свои мысли... :-))) Если они вообще есть?! :-))) В чём лично я очень сомневаюсь. У балаболок обычно нет ни мыслей, ни извилин... В лучшем случае - одна, которая, как потом выясняется, вовсе не извилина, а след от фуражки... :-)))

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      Рейтинг: +387

      petlyra 26 декабря 2016, 14:44

      Это все поняли

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