Куртуа будет включен в сделку с «Реалом» по Хамесу

«Челси» продолжает охоту за полузащитником «Реала» Хамесом Родригесом. Ранее стало известно, что футболист вряд ли покинет Мадрид в ближайшее зимнее трансферное окно. Зато летом руководство «Челси» готовит сделать не только денежное предложение, но и включить в сделку голкипера Тибо Куртуа.

Стоит отметить, что в «Реале» уже присматривались к вариантам покупки Куртуа, но пока серьезных действий из Мадрида не последовало.