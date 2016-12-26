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    Куртуа будет включен в сделку с «Реалом» по Хамесу

    «Челси» продолжает охоту за полузащитником «Реала» Хамесом Родригесом. Ранее стало известно, что футболист вряд ли покинет Мадрид в ближайшее зимнее трансферное окно. Зато летом руководство «Челси» готовит сделать не только денежное предложение, но и включить в сделку голкипера Тибо Куртуа.

    Стоит отметить, что в «Реале» уже присматривались к вариантам покупки Куртуа, но пока серьезных действий из Мадрида не последовало.

    Источник: AS

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    26.12.2016 10:32
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +274

      Berikosha 26 декабря 2016, 18:56

      думаю утка, но Куртуа кажись точно пора замену искать, можно даже и Чеха вернуть

      0
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      Рейтинг: +3024

      Nesterenko 26 декабря 2016, 13:04

      Зачем им Куртуа если есть Навас???

      2
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      Рейтинг: +14

      Анжер 26 декабря 2016, 12:47

      Абрамович наверное такой глупый совершать такие сделки....

      0
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      Рейтинг: +14

      Анжер 26 декабря 2016, 12:46

      Бред какой то......

      1
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      Рейтинг: +48

      Chelsea 1997 26 декабря 2016, 11:48

      Не надо ради Хамеса Куртуа отдавать это утка помоему

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 26 декабря 2016, 11:37

      Слышал Спартак хочет обоих купить)

      3
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 > Kulimen 26 декабря 2016, 12:21

      Ага...а ещё и сам Реал с Челси федун думает купить

      -1
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