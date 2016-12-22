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    Источник: Куртуа сообщил игрокам «Челси», что летом перейдет в «Реал»

    Голкипер «Челси» Тибо Куртуа во время летнего трансферного окна может стать игроком «Реала». По информации источника, бельгийский вратарь уже уведомил партнеров по команде, что по окончании сезона перейдет в стан мадридского клуба. Сообщается, что стороны ведут переговоры, при этом синие намерены выручить солидную сумму от трансфера.

    По данным Transfermarkt, стоимость Куртуа составляет 35 миллионов евро. В нынешнем сезоне голкипер провел за «Челси» в АПЛ 17 матчей, в которых пропустил 11 голов.

    Источник: Marca

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    22.12.2016 21:11
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 23 декабря 2016, 09:18

      Куртуа уже давно на "пенсию" хочет . . . пусть идёт . . . Роналду играть не долго осталось . . . как тока Роналду на пенсию свалить, у него работы прибавиться . . .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      DIMON425 23 декабря 2016, 01:12

      А толку?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +806

      тигрик 23 декабря 2016, 00:21

      50 миллион и пусть валит, если это правда
      Тоже мне...продали Чеха,что бы он играл,а оно валит...

      2
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      Рейтинг: +49

      melnicn 23 декабря 2016, 00:20

      стать игроком «Реала» не в запасе

      0
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 22 декабря 2016, 22:05

      там лавочка пустуют после ухода нашего РУССКОГО ЗВЕЗДЫ там он будет чай заварит кофе. копучино .......и т д

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +221

      Андрей 26 rus 22 декабря 2016, 21:40

      Рано сообщил если не купят то сам сбежишь в Бельгию

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 22 декабря 2016, 21:36

      Тебя матрасники сожрут, придурок.

      -1
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